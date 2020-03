L’avion affrété par Ottawa pour ramener des Canadiens du Maroc affiche complet

OTTAWA — Le vol d’Air Canada qui décollait samedi du Maroc pour rapatrier des Canadiens affiche complet. C’est ce qu’a indiqué sur son compte Twitter l’ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart.

«Malheureusement il ne reste plus de places sur le vol d’Air Canada. Nous continuerons d’afficher toutes nouvelles d’autres options», a-t-elle écrit samedi matin.

Ottawa a retenu un gros-porteur d’une capacité de 450 places pour assurer ce vol Casablanca-Montréal.

En milieu d’avant-midi, heure de Montréal, l’ambassadrice redirigeait les Canadiens vers Marrakech et un comptoir de la Royal Air Maroc.

«Il reste des places sur le vol TUI (…) de Londres à Marrakech», a-t-elle écrit à nouveau sur son compte Twitter.

Au Canada, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus a dépassé les mille.

En fin de journée vendredi, la Colombie-Britannique a rapporté 77 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui a porté le bilan à 348 cas dans la province et à 1085 cas présumés et probables dans l’ensemble du pays.

De son côté, l’Ontario a annoncé qu’il en était à 318 cas, dont deux morts. Il y a maintenant au Québec au moins 139 cas, en comptant Mariette Tremblay, la dame âgée décédée à Lavaltrie.

Le Manitoba a déclaré à son tour l’état d’urgence, vendredi.

À Terre-Neuve-et-Labrador, où on a confirmé trois cas et en soupçonne un quatrième, le gouvernement provincial a annoncé que tout visiteur arrivant dans la province, même d’ailleurs au Canada, devra s’imposer un isolement de 14 jours.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a recommandé aux Québécois de ne pas se déplacer d’une région de la province à l’autre.

Les Québécois pourraient aussi s’inquiéter de la proximité de leur voisin ontarien qui rapporte deux fois plus de cas que le Québec.

La question des déplacements non essentiels à l’intérieur même du Canada se pose donc de plus en plus.