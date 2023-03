L’avion disparu en Ontario a été retrouvé avec deux occupants morts

Les équipes de recherche et de sauvetage affirment qu’un avion avec deux personnes à bord qui a disparu plus tôt cette semaine dans une région éloignée du nord de l’Ontario a été retrouvé avec les deux occupants morts.

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Trenton, en Ontario, a déclaré samedi soir que la recherche du Cessna 208, qui avait disparu mardi, était terminée car l’avion avait été retrouvé.

Selon le centre, les deux personnes, qui n’ont pas été identifiées, ont été retrouvées mortes sur les lieux.

L’avion a disparu entre Nakina et Fort Hope et il a été retrouvé juste au sud de Chaucer Lake, au nord-est de Thunder Bay, vers 11h30 samedi.

La Police provinciale de l’Ontario et Transports Canada ont tous deux été informés et le Bureau de la sécurité des transports enquêtera sur la cause de l’accident.

Un porte-parole du Centre conjoint de coordination de sauvetage de Trenton, le major Trevor Reid, a déclaré mercredi que des avions et des hélicoptères militaires et de la police, ainsi que des avions civils, étaient déployés le long de la route de vol du Cessna dans le cadre des efforts de recherche.