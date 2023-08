L’avis d’évacuation est levé à Wenmindji, dans le nord-ouest du Québec

MONTRÉAL — La Nation crie de Wemindji, dans le nord-ouest du Québec, a levé un ordre d’évacuation pour les personnes médicalement vulnérables, et ce, bien que la communauté se trouve en état d’urgence depuis quelques jours en raison des incendies de forêt.

La nation a déclaré dans un avis publié sur Facebook vendredi soir que le premier vol pour ramener les évacués à la maison devait partir à 10 heures ce matin de Chisasibi, la communauté plus au nord sur la baie James, où plus de 200 résidents de Wemindji ont fui pendant l’évacuation.

L’état d’urgence local demeure en vigueur malgré la levée de l’avis d’évacuation, ont indiqué les autorités.

La SOPFEU affirme que les incendies près de Wemindji ne sont plus hors de contrôle, en partie grâce aux pluies attendues depuis longtemps et qui sont tombées jeudi et vendredi.

Les inquiétudes que des incendies pourraient couper des routes ou des aéroports dans la région de la Baie James ont également conduit Hydro-Québec à évacuer une centaine de travailleurs de son barrage La Grande-3, mercredi.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, affirme que ces employés ont pu revenir sur place dès 16 heures, vendredi.