Le chauffeur à Laval subira une évaluation psychiatrique

LAVAL, Qc — Marchant avec peine, les yeux fermés et soutenu par deux agents correctionnels, le chauffeur d’autobus qui a percuté une garderie à Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres, la semaine dernière, Pierre Ny St-Amand a comparu devant le juge Carol Richer au palais de justice de Laval, vendredi avant-midi.

Son avocat, Me Julien Lespérance Hudon, a demandé à la Cour d’émettre une ordonnance pour que le suspect subisse une évaluation psychiatrique afin de déterminer s’il est apte à comprendre les procédures.

Me Lespérance Hudon a expliqué que la communication avec son client était imprévisible: «Dépendamment des journées où je le rencontre, hier par exemple, j’ai eu une rencontre avec lui d’au-delà d’une heure et demie. À ce moment-là, j’ai jugé que Monsieur était présent, capable de subir son procès, alors qu’aujourd’hui, ce matin, comme vous voyez, je ne suis pas en mesure d’entrer en contact avec lui, d’obtenir de réponse de sa part, M. le juge. Il est comme ça depuis ce matin.»

L’accusé semblait effectivement être dans un genre de transe, n’offrant aucune réaction à quoi que ce soit et apparemment inconscient de l’endroit où il se trouvait ou même que des gens parlaient de lui.

Le juge Richer a donc émis cette ordonnance, de même qu’une autre confirmant Me Lespérance Hudon comme son avocat. À la sortie de l’audience, le juriste a ainsi expliqué la raison de cette deuxième ordonnance: «En vertu du Code criminel, quand on a des doutes sur l’aptitude, on peut demander au tribunal de nous désigner puisque, compte tenu du fait que si on juge qu’il n’est pas apte à subir son procès, à ce moment il n’est pas non plus apte à désigner un avocat.»

L’évaluation psychiatrique sera réalisée à l’Institut Pinel et Pierre Ny St-Amand reviendra devant la Cour vendredi prochain. Son avocat a demandé à ce qu’il soit à nouveau amené au tribunal à cette occasion: «J’ai demandé qu’il soit présent effectivement pour faciliter le contact avec lui.»

Me Lespérance Hudon a expliqué ce à quoi il fallait s’attendre à l’issue de cette ordonnance: «S’il n’est pas apte, s’il y a des psychiatres qui jugent qu’il ne sera pas apte à subir son procès, à ce moment-là, il devra être évalué ou traité pour voir qui se passe par la suite.»

Pierre Ny St-Amand fait face à neuf accusations, soit deux de meurtre prémédité, une de tentatives de meurtre multiples contre l’ensemble des occupants de la garderie, et plusieurs chefs de voies de fait et de voies de fait graves en lien avec les enfants blessés.