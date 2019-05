L’avocat Michael Avenatti accusé de fraude envers l’actrice Stormy Daniels

NEW YORK — L’avocat Michael Avenatti est maintenant accusé d’avoir fraudé la vedette du porno Stormy Daniels, la cliente qui l’a rendu célèbre.

Les accusations contre M. Avenatti ont été rendues publiques mercredi à New York.

Les procureurs fédéraux affirment que M. Avenatti a pris de l’argent que Mme Daniels était censée obtenir d’un contrat de livre.

Mme Daniels n’est pas nommée dans le dossier, mais les détails indiquent clairement qu’elle est la personne lésée dans cette affaire.

M. Avenatti est devenu célèbre en représentant Mme Daniels lorsqu’elle a intenté une action en justice pour être libérée d’un accord de non-divulgation impliquant une prétendue aventure avec le président Donald Trump.

M. Avenatti a déjà été inculpé à New York et Los Angeles, où il est accusé d’avoir tenté d’extorquer de l’argent à Nike et volé des millions de dollars à ses clients.

Il a nié toutes les allégations.