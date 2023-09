Le 24e Congrès mondial du pétrole débute à Calgary

CALGARY — Des centaines de dirigeants et de responsables gouvernementaux des pays producteurs de pétrole du monde entier se réunissent à Calgary cette semaine, dans un contexte de pression mondiale croissante en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le 24e Congrès mondial du pétrole, l’une des plus grandes conférences sur le pétrole et le gaz au monde, se déroule de lundi à jeudi. Cet événement, qui n’a pas eu lieu au Canada depuis 2000, comptera parmi ses participants des poids lourds tels que Darren Woods d’Exxon Mobil, Josu Jon Imaz de Repsol, et Amin Nasser de Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde.

Le congrès, qui a lieu tous les trois ans, se tient à un moment où la question de la sécurité énergétique mondiale reste d’actualité après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En outre, l’Arabie saoudite et la Russie ont récemment accepté de prolonger leurs réductions volontaires de la production de pétrole jusqu’à la fin de l’année, ce qui a entraîné une hausse des prix des produits de base. La semaine dernière, le prix de référence du pétrole brut américain, le West Texas Intermediate, a dépassé les 90 $ US le baril pour la première fois depuis la fin de l’année dernière.

Mais les dirigeants réunis à Calgary le sont également après ce que les scientifiques considèrent comme l’été le plus chaud jamais enregistré, un été marqué par des incendies de forêt et des inondations dans le monde entier, alimentés par le changement climatique.

De nombreuses entreprises présentes au congrès ont été critiquées par les écologistes pour avoir privilégié les profits au détriment de la planète.

La transition énergétique et la nécessité pour le secteur du pétrole et du gaz de parvenir à la neutralité carbone dans les décennies à venir constituent le thème de l’événement de cette année.

Le Congrès mondial du pétrole est dirigé par la WPC Énergie, une organisation qui regroupe près de 65 pays membres du monde entier, dont des pays membres de l’OPEP et des pays non membres de l’OPEP.