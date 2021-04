Le bâillon pour le projet de loi sur la Déclaration de l’ONU sur les Autochtones

OTTAWA — Les libéraux ont eu recours au bâillon, jeudi en Chambre, pour accélérer l’étude du projet de loi qui harmoniserait les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Les libéraux ont réussi à faire adopter jeudi une motion qui imposera la clôture des débats en deuxième lecture sur le projet de loi C-15, afin de le mettre plus rapidement aux voix et de le renvoyer à un comité parlementaire pour un examen plus approfondi.

Le gouvernement libéral minoritaire a reçu l’appui des néo-démocrates pour adopter la motion sur la limite de temps, ce qui accordera une journée supplémentaire de débats avant que le projet de loi ne soit renvoyé au comité. Les députés conservateurs et bloquistes ont voté contre la motion.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a accusé jeudi les conservateurs d’utiliser des «tactiques dilatoires» pour bloquer tous les projets de loi du gouvernement. Il a souligné que le but de la motion était d’assurer l’adoption rapide de ce projet de loi.

«Ces discussions ont eu lieu à la Chambre des communes et se poursuivent avec les dirigeants autochtones sous toutes ses formes partout au Canada, a déclaré M. Lametti. C’est une voie positive pour aller de l’avant, cela se fait attendre depuis longtemps, il n’y a pas de surprises dans ce projet de loi (…) C’est le moment de faire de notre mieux en tant que parlementaires pour faire avancer les choses.»

Une troisième tentative

Il y a deux jours, des leaders autochtones avaient exprimé leur crainte que le projet de loi, bloqué en deuxième lecture depuis son dépôt aux Communes en décembre, ne parvienne jamais à franchir toutes les étapes du processus législatif avant le déclenchement d’élections générales anticipées — et sa «mort au feuilleton».

Ce projet de loi constitue la troisième tentative pour que le Parlement approuve la mise en œuvre au Canada de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 2007.

L’ancien député néo-démocrate québécois Romeo Saganash avait présenté aux Communes deux projets de loi d’initiative parlementaire pour mettre en œuvre cette Déclaration. Le premier avait été rejeté en deuxième lecture en 2014, en Chambre, sous les conservateurs, et le deuxième avait été stoppé au Sénat juste avant les élections de 2019. Cette fois-ci, les libéraux ont essentiellement transformé le projet de loi de M. Saganash en un projet de loi du gouvernement.

La déclaration des Nations unies, que le Canada a ratifiée en 2010, affirme les droits des peuples autochtones à l’autodétermination et à leur langue, leur culture et leurs terres traditionnelles. Elle précise également la nécessité d’un consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones sur tout ce qui pourrait porter atteinte à leurs terres ou à leurs droits.

Le projet de loi libéral ne définit toutefois pas cette notion de «consentement», ce qui préoccupe les conservateurs. Ils craignent d’accorder aux Autochtones un droit de veto sur les projets de développement des ressources naturelles.

Leurs inquiétudes ont été qualifiées d’«alarmistes», cette semaine, par Mary Ellen Turpel-Lafond, une ancienne juge qui a collaboré en Colombie-Britannique à la rédaction d’un projet de loi de même nature en 2019.