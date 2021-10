Le BCG n’offrirait pas de protection à long terme contre le SRAS-CoV-2

MONTRÉAL — Une vaccination à l’enfance contre la tuberculose ne semble conférer aucune protection à long terme contre la COVID-19, démontrent des travaux effectués par des chercheurs québécois.

Plusieurs études réalisées depuis le début de la pandémie portaient à croire que le vaccin BCG (ou Bacille de Calmette-Guérin) contre la tuberculose pourrait offrir une certaine protection face au SRAS-CoV-2.

Des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), de l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal et de l’Université Laval ont donc mené, auprès de la population québécoise, la toute première étude comparant le statut vaccinal dans l’enfance chez des personnes atteintes de la COVID-19 et chez un groupe témoin.

«On a démontré qu’il n’y avait pas d’effet protecteur d’avoir reçu le vaccin BCG durant l’enfance par rapport aux risques de COVID-19 de nos jours», a résumé Marie-Claude Rousseau, une professeure et épidémiologiste de l’INRS qui est l’auteure principale de la nouvelle étude publiée par le journal médical Vaccine.

La plupart des études publiées jusqu’à présent témoignaient d’une corrélation entre la vaccination BCG dans la population et un plus faible taux de mortalité due à la COVID-19.

Toutefois, selon les chercheurs québécois, la méthodologie de ces études ne permettait pas de déterminer si les personnes ayant reçu le vaccin BCG étaient celles qui présentaient une meilleure survie ni de considérer certains facteurs qui auraient pu biaiser les analyses.

«La difficulté avec les études antérieures, c’est qu’il n’y avait pas d’information individuelle qui était connue, a dit Mme Rousseau. Les corrélations qu’on observait étaient au niveau de la population, mais on ne savait pas si c’était effectivement les gens qui avaient reçu le vaccin BCG qui présentaient une plus faible mortalité ou qui présentaient un plus faible risque de contracter la COVID-19.»

Aucun effet protecteur

La cohorte était constituée de 920 individus nés au Québec entre 1956 et 1976 et qui avaient obtenu un résultat positif à un test de dépistage PCR pour la COVID-19 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, entre mars et octobre 2020. Le groupe témoin comptait 2123 personnes ayant subi un test négatif à la COVID-19.

Le statut vaccinal des sujets a été vérifié dans le registre québécois de vaccination au BCG grâce aux informations qu’ils ont fournies. Cinquante-quatre pour cent des participants testés positifs à la COVID-19 avaient reçu le vaccin BCG durant l’enfance, contre 53 % dans le groupe témoin.

Les scientifiques n’ont donc pu observer aucun effet protecteur du BCG à long terme. Leurs analyses ont tenu compte d’autres facteurs comme le type d’emploi de la personne, le sexe biologique, l’âge, l’indice de défavorisation matérielle et le fait de résider dans une zone rurale ou urbaine.

Mme Rousseau précise toutefois que leurs résultats portent uniquement sur la protection dont profiteraient aujourd’hui des individus qui ont été vaccinés il y a 40 ou 50 ans.

«On ne peut pas exclure qu’il pourrait y avoir une protection à plus court terme, a-t-elle dit. Il y a certaines études, qui ne sont pas des essais cliniques randomisés, (…) qui suggèrent un certain effet protecteur à court terme.»

Des essais cliniques se dérouleraient actuellement dans plus d’une quinzaine de pays pour déterminer si la BCG pourrait offrir une protection à court terme concernant l’infection ou la sévérité de la COVID-19.

Des chercheurs du University Health Network de Toronto ont annoncé au début du mois une nouvelle étude sur la BCG. Ils espèrent recruter 3600 premiers répondants pour vérifier si le vaccin peut réduire l’incidence et la sévérité d’une infection à la COVID-19. Ils utiliseront une version améliorée du vaccin, dans l’espoir de provoquer une réponse immunitaire plus robuste.

S’appuyant sur une nouvelle analyse des données compilées par le Centre de ressources sur le coronavirus de l’université Johns Hopkins, une lettre publiée à la fin du mois de septembre par les Proceedings of the National Academy of Sciences soulignait que le nombre de décès attribuables à la pandémie a explosé cet été en Bolivie, au Panama, en Colombie, au Pérou, au Brésil, au Mexique et en Afrique du Sud, même si leurs populations sont fortement protégées par la BCG.

Immunité entraînée

Le vaccin BCG existe depuis des dizaines d’années. Les scientifiques ont constaté au fil du temps qu’il semble générer une protection qui va au-delà de la seule tuberculose.

On parle ici du phénomène «d’immunité entraînée», qui a été découvert il y a quelques années. Les cellules immunitaires qui représentent la première ligne de défense de l’organisme semblent subir des modifications qui les rendent plus efficaces quand elles rencontrent un agent infectieux, même si ce n’est pas celui de la tuberculose.

Des études menées dans des pays en voie de développement, par exemple, ont constaté un taux de mortalité plus faible chez les enfants qui avaient été vaccinés par le BCG.

Deux rapports de l’Organisation mondiale de la santé ont ainsi conclu ces dernières années à un effet protecteur du BCG, d’autant plus que la mortalité dans les pays en voie de développement est principalement liée aux maladies infectieuses.

Une étude publiée le mois dernier par le journal médical Cell témoignait aussi d’une incidence réduite d’infections virales respiratoires graves parmi des aînés grecs ayant reçu la BCG.

Les prochains travaux de la professeure Rousseau porteront d’ailleurs sur les effets non spécifiques du vaccin BCG, qu’elle étudie depuis une quinzaine d’années.

La vaccination de routine contre la tuberculose au Canada et le Québec a cessé au milieu des années 1970.