Le bébé royal Archie doit être baptisé lors d’une cérémonie privée samedi

LONDRES — Archie Mountbatten-Windsor, le plus jeune membre de la famille royale britannique, doit être baptisé samedi lors d’une cérémonie privée au château de Windsor.

Le fils du duc et de la duchesse de Sussex, âgé de seulement deux mois, sera baptisé dans une chapelle privée du château par Monseigneur Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry et primat de l’Église d’Angleterre.

Le bambin portera une robe de baptême en dentelle et en satin — une réplique de celle portée par la fille aînée de la reine Victoria — qui avait également été utilisée par ses cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

L’oncle et la tante d’Archie, le prince William et sa femme Kate, ont été aperçus à leur arrivée au château, peu avant le baptême, samedi.

Il n’était pas prévu que la reine Élisabeth II assiste à la cérémonie.

Les parents d’Archie, le prince Harry et Meghan, ont été critiqués pour avoir refusé de révéler l’identité de son parrain et de sa marraine et de donner au public un aperçu de l’événement, ce qui n’a pas empêché des Britanniques de se rendre au château Windsor en agitant des drapeaux et des bannières. Certains ont même apporté un gâteau pour l’occasion.

La décision du couple royal a choqué le public, en partie à cause de la récente révélation selon laquelle leur résidence de Windsor avait été rénovée avec 2,4 millions de livres d’argent des contribuables, soit l’équivalent de plus de 3 millions $ US.

Harry et Meghan comptent néanmoins publier des photos officielles du baptême plus tard.

Archie Mountbatten-Windsor est né le 6 mai dernier et se situe au septième rang dans l’ordre de succession au trône britannique.