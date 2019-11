CAPLAN, Qc — Le Bureau des enquêtes indépendantes a annoncé sur son compte Twitter, mardi soir, l’ouverture d’un dossier à Caplan en Gaspésie.

Un peu plus tôt, en fin de journée, la Sûreté du Québec rapportait une intervention concernant un homme barricadé dans cette municipalité située près de Bonaventure.

Le siège aurait été de courte durée et il n’a pas été possible d’obtenir plus de détails sur les circonstances de l’événement.