Le bénéfice d’Aramco plonge de 40 % en un an

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Le géant saoudien des hydrocarbures Aramco a affiché lundi un bénéfice de 30 milliards $ US au deuxième trimestre, un déclin de 40 % par rapport à l’an dernier que la société attribue au cours plus bas du pétrole.

Ses ventes trimestrielles ont été d’un peu plus de 106 milliards $ US, par rapport à 150 milliards $ US au même moment l’an dernier.

Aramco avait annoncé un bénéfice de 48 milliards $ US au deuxième trimestre de l’an dernier.

La société a quand même haussé à 29,38 milliards $ le bénéfice versé aux actionnaires, comparativement à 18,8 milliards $ US lors du même trimestre il y a un an.

La semaine dernière, le magazine Fortune a classé Aramco au deuxième rang mondial des entreprises en fonction des revenus ― derrière Walmart, mais devant Amazon et Apple.

La société a engrangé un profit de 160 milliards $ US en 2022.