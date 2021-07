Le bilan de l’écrasement d’un avion militaire aux Philippines s’alourdit de 5 morts

MANILA, Philippines — Le bilan de l’écrasement d’un avion de transport militaire des Philippines grimpe désormais à 50 décès. Les cinq dernières personnes qui étaient toujours portées disparues à la suite de la pire catastrophe aérienne de l’armée ont été retrouvées mortes, ont annoncé lundi des responsables militaires.

Le Lockheed C-130 Hercules transportait 96 soldats, pour la plupart des combattants, lorsqu’il a dépassé la piste en atterrissant dimanche à l’aéroport de Jolo dans la province de Sulu, ont-ils expliqué. L’avion a ensuite percuté une cocoteraie près de l’aéroport et a pris feu, vers midi.

Les troupes, la police et les pompiers ont secouru 49 militaires, dont quelques-uns qui ont sauté de l’avion avant qu’il n’explose et ne soit détruit par le feu. Sept personnes au sol ont été touchées par des pièces d’avion et des débris, et trois d’entre elles sont mortes, a indiqué l’armée.

Le Lockheed C-130 Hercules était l’un des deux avions des Forces aériennes des États-Unis remis à neuf et livrés cette année aux Philippines – le plus ancien allié de Washington en Asie – dans le cadre d’une assistance militaire

L’avion transportait plusieurs nouveaux soldats qui venaient de compléter leur formation de base dans la ville de Cagayán de Oro pour être déployés à Sulu afin de combattre des militants de l’organisation terroriste islamiste Abu Sayyaf.

Plus tôt, le général Romeo Brawner Jr., sa femme et ses trois enfants s’étaient envolés à bord du Lockheed C-130 Hercules vers la ville de Cagayan de Oro, où il devait devenir lundi le nouveau commandant militaire régional.

Il a été stupéfait d’apprendre la tragédie. «Nous sommes très reconnaissants d’avoir été épargnés, mais extrêmement tristes que tant de personnes aient perdu la vie», a-t-il déclaré à l’Associated Press.

La cause de l’accident reste encore à déterminer. Les enquêteurs recherchaient les boîtes noires du C-130 contenant les enregistreurs vocaux et des données de vol du poste de pilotage.

Le commandant militaire régional, le lieutenant-général Corleto Vinluan, a soutenu qu’il était peu probable que l’avion ait été la cible de tirs hostiles. Le chef d’état-major militaire, le général Cirilito Sobejana, a déclaré dimanche aux journalistes que «l’avion a raté la piste et qu’il essayait de reprendre de la puissance, mais a échoué et s’est écrasé».

Un responsable militaire a confié à The Associated Press, sous le couvert de l’anonymat, que la piste d’atterrissage de Jolo est l’une des plus courtes du pays, ce qui rend la manoeuvre plus périlleuse pour les pilotes qui doivent réajuster leur descente.

Avant dimanche, la catastrophe la plus meurtrière de l’armée de l’air philippine a été un accident dans une rizière au nord de Manille, en 1971, qui a tué 40 militaires, selon l’historien militaire Jose Custodio.

Le gouvernement philippin peine depuis des années à moderniser sa flotte d’appareils militaires alors qu’il est aussi aux prises avec des conflits territoriaux avec la Chine et d’autres pays de la mer de Chine méridionale.