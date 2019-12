Le bilan de l’éruption en Nouvelle-Zélande grimpe à 16 morts

WHAKATANE, Nouvelle-Zélande — Deux personnes hospitalisées depuis l’éruption du volcan néo-zélandais White Island ont rendu l’âme au cours des dernières heures, portant le bilan de la catastrophe à au moins 16 morts.

Le volcan continue pendant ce temps à cracher de la vapeur et de la boue, ce qui empêche pour le moment les secouristes de récupérer les corps des victimes tuées par l’éruption il y a deux jours.

Les secousses volcaniques se sont intensifiées à un niveau jamais vu depuis une éruption en 2016, a déclaré l’agence de surveillance sismique GeoNet, qui calcule une probabilité de 40 à 60 pour cent de voir une autre éruption dans les prochaines 24 heures.

Les responsables avaient précédemment confirmé six décès et indiqué que les corps de huit autres personnes seraient restés sur l’île couverte de cendres. Plusieurs de ceux qui ont survécu à l’explosion volcanique initiale ont subi de graves brûlures. Vingt-huit autres personnes restent hospitalisées, dont 23 dans un état critique.

L’éruption de lundi a envoyé une colonne de vapeur et de cendres à près de 3700 mètres dans les airs. De nombreux blessés sont soignés dans des unités de grands brûlés en Nouvelle-Zélande.

GeoNet a déclaré dans une mise à jour en début de soirée mercredi que le magma peu profond dans le volcan semblait être à l’origine de l’augmentation de l’activité.

Le volcan se trouve à environ 50 kilomètres au large de la principale île de la Nouvelle-Zélande, l’île du Nord.

La police estime que 47 visiteurs se trouvaient sur l’île au moment de l’éruption, dont 24 Australiens, neuf Américains, cinq Néo-Zélandais et d’autres d’Allemagne, du Royaume-Uni, de Chine et de Malaisie. Plusieurs étaient des passagers à bord du bateau de croisière Royal Caribbean Ovation of the Seas.