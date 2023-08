Le bilan de l’explosion grimpe à 27 morts en République dominicaine

SANTO DOMINGO, République dominicaine — Le bilan de la puissante explosion de cette semaine en République dominicaine est passé à 27 morts mercredi alors que les pompiers poursuivaient leurs efforts pour éteindre l’incendie persistant déclenché par l’explosion, a déclaré le directeur national des urgences.

Juan Manuel Méndez, directeur du Centre des opérations d’urgence, a également déclaré qu’il n’y avait plus de personnes portées disparues. Plus tôt, les autorités ont fait état de 10 disparus, mais ont déclaré que cela changerait à mesure que les autorités médico-légales identifieraient les corps retrouvés par les équipes de recherche.

Les pompiers n’ont toujours pas été en mesure d’éteindre complètement les feux dans un bâtiment où l’explosion s’est produite lundi dans une boulangerie de la ville de San Cristobal, située juste à l’ouest de la capitale Saint-Domingue.

Des amis et des membres de la famille angoissés ont fait les cent pas devant les hôpitaux et les morgues avec colère et frustration, affirmant que personne ne leur avait fourni d’informations.

Pendant ce temps, les autorités enquêtent sur ce qui aurait pu causer l’explosion, s’engageant à sévir contre toute entreprise qui n’aurait pas respecté les réglementations.

Ito Bisono, ministre de l’Industrie et du Commerce, a affirmé aux journalistes que les responsables avaient déjà déterminé qu’il n’y avait aucun type de citerne dans le secteur, ajoutant qu’il attendait que les autorités enquêtent sur ce qui s’était passé.

«C’était d’une grande ampleur», a-t-il déclaré à propos de l’explosion.

M. Bisono a pris la parole à l’intérieur d’une cathédrale de San Cristobal qui a organisé un service mercredi pour ceux qui sont décédés, avec des personnes en deuil vêtues en grande partie de blanc remplissant le bâtiment.

M. Méndez a déclaré lors d’une conférence de presse mardi soir que l’enquête permettrait de lever le voile sur les allégations de certains habitants selon lesquelles une usine non identifiée menait ses activités illégalement.

«S’il y a un certain type de culpabilité ou non, l’enquête le déterminera, a-t-il déclaré. Nous allons intenter une action en justice.»

Au moins 59 personnes ont été blessées dans l’explosion, qui s’est produite dans une zone commerciale animée du centre-ville et a détruit quatre bâtiments et en a endommagé neuf autres. Plus de 30 personnes restent hospitalisées avec des conditions telles que des fractures, des brûlures et des problèmes respiratoires. Deux pompiers ont également été soignés pour inhalation de fumée.

Plus de 30 ambulances et quelque 500 personnes, dont des sauveteurs et des fonctionnaires, sont intervenues sur les lieux de l’explosion.

De la fumée toxique planait toujours au-dessus du site de l’explosion, mercredi, les responsables de la santé exhortant les gens à porter des masques faciaux.

San Cristobal, la ville natale du dictateur Rafael Trujillo, a été le site d’une autre explosion il y a près de 23 ans. Un dépôt d’armes a explosé en octobre 2000, tuant au moins deux personnes et en blessant plus de deux douzaines d’autres, forçant les autorités à évacuer des milliers de personnes.