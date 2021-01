Le bilan des dernières semaines a dépassé celui des neuf autres mois dans les prisons

OTTAWA — Des défenseurs des droits des détenus et des chercheurs sonnent l’alarme sur la hausse des cas de COVID-19 dans les prisons et les pénitenciers, en rappelant que le bilan des dernières semaines a dépassé celui des neuf premiers mois de la pandémie.

Les chercheurs affirment que du mois de mars à la fin de novembre, 1864 nouveaux cas avaient été signalés parmi les prisonniers et le personnel pénitentiaire au Canada, dont plus de la moitié en octobre et novembre seulement. Or, depuis le 1er décembre, on a recensé plus de 1962 nouveaux cas de COVID-19.

Ces résultats proviennent du Partenariat en cas de pandémie dans les prisons, réunissant l’Association canadienne des libertés civiles et des universitaires qui étudient les services correctionnels.

Ces partenaires demandent aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral de prendre des mesures plus audacieuses afin de protéger les personnes dans les établissements correctionnels.

Abby Deshman, directrice du programme de justice pénale à l’Association canadienne des libertés civiles, se dit préoccupée par le fait que certains détenus n’ont pas un accès adéquat aux masques ou aux produits de nettoyage et d’hygiène.