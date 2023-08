Le bilan des incendies à Hawaï continue de s’alourdir et atteint au moins 36 morts

WAILUKU, Hawaï — Des milliers d’habitants d’Hawaï ont dû à leur tour fuir à la hâte leur domicile à Maui, jeudi, alors que de violents incendies continuaient de balayer l’île. Au moins 36 personnes ont déjà perdu la vie, selon le plus récent bilan des autorités.

L’incendie a pris l’île par surprise, laissant derrière lui des voitures incendiées et des tas de gravats où se trouvaient il n’y a pas si longtemps des bâtiments historiques à Lahaina. Cette ville, qui date des années 1700, est depuis longtemps une destination de choix pour les touristes.

Par voie de communiqué, mercredi soir, le comté de Maui a confirmé que le bilan des incendies était passé à 36 victimes. Les autorités locales avaient indiqué plus tôt que 271 structures avaient été endommagées ou détruites et que des dizaines de personnes avaient été blessées.

Les touristes ont été invités à rester à l’écart et environ 11 000 visiteurs ont quitté Maui mercredi. Jeudi, au moins 1500 autres touristes devraient partir, selon le directeur des transports de l’État, Ed Sniffen.

Le centre des congrès situé à Honolulu a quant à lui été ouvert pour accueillir les milliers de résidents de l’île qui ont dû partir de chez eux en toute urgence.

Les incendies ont été attisés par les vents violents provoqués par l’ouragan Dora, qui est passé au sud de l’île. Il s’agit de l’événement le plus récent dans une série de catastrophes naturelles causées par des conditions météorologiques extrêmes dans le monde cet été. Les experts soutiennent que les changements climatiques augmentent la probabilité que de tels événements se produisent.

Alors que les vents s’atténuaient quelque peu sur Maui, certains vols ont pu reprendre mercredi, permettant aux pilotes de constater l’étendue des dégâts. Sur une vidéo aérienne captée à Lahaina, on pouvait voir des dizaines de maisons et de commerces rasés.

«C’est terrifiant. Ça fait 52 ans que je vole ici et je n’ai jamais vu quelque chose comme ça», a avoué Richard Olsten, qui est pilote d’hélicoptère pour une agence de voyages. «On en avait les larmes aux yeux.»

Évacuation précipitée

Résidents de Lahaina, Kamuela Kawaakoa et Iiulia Yasso ont dû quitter leur logement d’urgence mardi après-midi avec leur fils de six ans.

Après avoir fait un détour par l’épicerie pour acheter quelques provisions, dont de l’eau, la petite famille n’a eu que quelques minutes pour préparer ses choses une fois qu’elle est rentrée à son appartement.

À l’extérieur, les flammes commençaient déjà à s’attaquer aux buissons tout près de chez eux.

«On a réussi à s’enfuir, mais tout juste à temps», a souligné M. Kawaakoa lorsqu’il a été rencontré par l’Associated Press dans un refuge d’urgence mercredi. Au moment de l’entrevue, le père de famille ne pouvait pas dire si son appartement avait survécu.

Alors que la famille s’enfuyait, une résidence pour personnes âgées située de l’autre côté de la rue a été la proie des flammes.

«C’était vraiment difficile d’être là, de voir que ma ville est en train de brûler, mais de ne rien pouvoir faire. Je me sentais vraiment impuissant», a ajouté M. Kawaakoa.

Conditions difficiles

Environ 14 500 clients à Maui se retrouvaient sans électricité tôt mercredi. Avec le service cellulaire et les lignes téléphoniques en panne dans certaines régions, de nombreuses personnes avaient du mal à rejoindre les membres de leur famille et leurs amis.

«Il n’y a pas de service. On ne peut pas joindre personne», a déploré Tiare Lawrence, qui tentait frénétiquement d’obtenir des nouvelles de ses frères et sœurs qui vivent près de l’endroit où une station-service a explosé à Lahaina.

Le major général Kenneth Hara, du département de la Défense de l’État d’Hawaï, a mentionné aux journalistes mercredi soir que les responsables s’efforçaient de rétablir les communications, distribuer de l’eau et, éventuellement, ajouter du personnel chargé de l’application des lois.

Il a noté que les hélicoptères de la Garde nationale avaient largué 150 000 gallons d’eau sur les incendies.

La Garde côtière a secouru 14 personnes qui ont sauté à l’eau pour échapper aux flammes et à la fumée, dont deux enfants.

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen fils, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’enquête sur les causes des incendies n’avait pas été amorcée. La combinaison de conditions sèches, d’une faible humidité et de vents violents pourrait cependant être à mettre en cause.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a ordonné à tous les actifs fédéraux disponibles de se déployer pour aider à combattre la situation à Hawaï. Il a indiqué que la Garde nationale d’Hawaï avait mobilisé des hélicoptères pour aider à l’extinction des incendies ainsi qu’aux efforts de recherche et de sauvetage.

«Nos prières vont à ceux qui ont vu leurs maisons, leurs commerces et leurs communautés être détruites», a fait savoir M. Biden dans un communiqué.