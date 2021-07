Le bilan des inondations en Europe surpasse les 120 morts

BERLIN — Le bilan des inondations qui frappent l’ouest de l’Allemagne et de la Belgique depuis plusieurs jours atteignait vendredi au moins 110 morts, alors que les opérations de secours et de recherche pour retrouver des centaines de disparus se poursuivaient.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dit être «secoué» par les dommages causés par les inondations. Il a promis d’aider les familles des victimes et les villes ravagées par l’eau.

«En ces moments difficiles, notre pays est solidaire, a-t-il déclaré par voie de communiqué vendredi. Il est important de témoigner de notre solidarité à ceux à qui les inondations ont tout enlevé.»

Les responsables de l’État allemand de la Rhénanie-Palatinat rapportent une soixantaine de décès, dont au moins 12 bénéficiaires d’une résidence pour handicapés; treize autres résidents ont été trouvés vivants. Les dirigeants de l’État voisin de la Rhénanie-Palatinat-Nord déplorent 43 pertes de vie, mais préviennent que le bilan risque de s’alourdir.

Les secouristes s’empressaient vendredi d’aider ceux qui étaient prisonniers de leur maison dans la ville d’Erftstadt, au sud-ouest Cologne. Les dirigeants locaux disent que plusieurs personnes ont perdu la vie quand leur maison s’est effondrée, et des images aériennes montrent ce qui semble être un gigantesque affaissement de terrain.

«Nous avons réussi à sortir 50 personnes de leurs maisons la nuit dernière, a dit Frank Rock, le patron de l’administration du comté. Au moins 15 autres personnes ont encore besoin d’être secourues.»

M. Rock a avoué au diffuseur allemand broadcaster n-tv que l’ampleur exacte du bilan n’est pas connue. «Compte tenu des circonstances, on doit supposer que certaines personnes n’auront pas réussi à s’enfuir», a-t-il dit.

Les autorités allemandes témoignaient tard jeudi soir de quelque 1300 personnes portées disparues, tout en prévenant que ces données ne sont pas nécessairement fiables.

En Belgique, un bilan provisoire faisait état de 18 morts et une vingtaine de disparus, selon ce que rapportaient tôt vendredi la presse et les dirigeants locaux.

Le niveau de la Meuse, entre la Belgique et les Pays-Bas, demeure critique, et plusieurs digues menacent de céder. Les dirigeants de la ville de Venlo, dans le sud des Pays-Bas, ont évacué quelque 200 patients d’un hôpital à risque d’être inondé.

Les inondations de cette semaine surviennent après des jours de pluies diluviennes qui ont transformé aussi bien les cours d’eau que les rues en torrents qui ont emporté des voitures et causé l’effondrement de maisons.

Le gouverneur de la Rhénanie-Palatinat-Nord, Armin Laschet, a convoqué une réunion d’urgence de son gouvernement vendredi. Sa gestion de la crise pourrait avoir un impact crucial sur ses ambitions de succéder à la chancelière Angela Merkel lors du scrutin national du 26 septembre.

Des régions de l’Europe de l’Ouest ont reçu en deux jours autant de pluie qu’elles en reçoivent habituellement en deux mois. Plusieurs experts et politiciens appellent à une intensification des efforts pour combattre les changements climatiques, en prévenant que de telles catastrophes risquent de devenir de plus en plus fréquentes.

Des milliers de personnes se retrouvent sans logis, après que leur maison ait été endommagée ou détruite par les inondations. Plusieurs villages ont été évacués autour du réservoir de Steinbach, qui menace de céder.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a dit qu’un millier de soldats avaient été déployés vendredi matin, mais que ce chiffre augmente constamment en raison de la gravité de la situation.

En Belgique, la plupart des victimes ont été trouvées dans la région de Liège, qui a été frappée de plein fouet par la pluie. Le ciel demeurait couvert dans l’est du pays, mais on espérait que le pire de la crise soit passé.

L’Italie a envoyé des experts et des secouristes en renfort en Belgique, notamment pour aider à rechercher des disparus et à évacuer les sinistrés.

Dans la province de Limbourg, dans le sud des Pays-Bas, des soldats empilaient des sacs de sable pour renforcer un barrage de 1,1 kilomètre le long des rives de la rivière Maas, pendant que les policiers aidaient à évacuer des villages menacés.

Le premier ministre intérimaire Mark Rutte a annoncé jeudi soir que le gouvernement déclarait officiellement une catastrophe dans les régions inondées, ce qui signifie que les sinistrés pourront avoir droit à une indemnisation.

En Suisse, la pluie qui ne cesse de tomber a fait déborder plusieurs lacs et rivières. Le diffuseur public SRF rapporte qu’une crue-éclair a emporté des voitures, inondé des sous-sols et détruit des petits ponts dans les villages de Schleitheim et Beggingen, dans le nord du pays, tard jeudi.

Erik Schulz, le maire de la ville durement touchée de Hagen, à 50 kilomètres au nord-est de Cologne, a témoigné d’un élan de solidarité des autres régions du pays et de citoyens ordinaires qui veulent aider.

«Il y a plusieurs citoyens qui disent, ‘je peux offrir un endroit où loger, où est-ce que je vais pour aider, où est-ce que je peux m’enregistrer, où est-ce que je peux amener ma pelle et mon seau?’, a-t-il dit à n-tv. La ville est solidaire et on peut le ressentir.»