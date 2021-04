Le bilan des inondations grimpe à au moins 128 morts en Indonésie

LEMBATA; INDONÉSIE — Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui dévastent des secteurs de l’Indonésie se chiffre maintenant à au moins 128 morts. On recense aussi 27 victimes au Timor-Oriental.

Des secouristes tentaient toujours mardi de retrouver une vingtaine de personnes qui auraient été ensevelies par un glissement de terrain dans une région reculée de l’est de l’archipel indonésien.

Plus d’une dizaine de villages ont été frappés par un glissement de terrain dimanche sur l’île de Lembata. La catastrophe s’est produite quand des pluies torrentielles ont délogé de la lave solidifiée sur les flancs du volcan Ili Lewotolo. Au moins 67 pertes de vie ont été confirmées, a dit l’agence indonésienne de réponse aux catastrophes.

Des centaines de policiers, soldats et résidents fouillaient les débris à mains nues ou avec différents outils pour tenter de retrouver les victimes, mais leurs efforts étaient ralentis par la pluie abondante.

Des cris et des pleurs ont retenti quand un corps recouvert de boue a été extirpé et emmené sur une civière de bambou.

Des milliers de maisons ont été endommagées et des milliers de personnes chassées de chez elles. Le cyclone Seroja devrait continuer à malmener la région pendant encore quelques jours, avant de commencer à glisser vers l’Australie.

Au moins 72 personnes manquent à l’appel en Indonésie.

Des secouristes équipés de huit excavatrices et de tonnes de vivres et de médicaments devaient être déployés sur l’île de Sulawesi depuis la ville de Makassar, mais leur départ a été retardé par des problèmes de transport maritime. Un responsable indonésien a lancé un appel à l’aide au secteur privé.

Trois hélicoptères ont finalement rejoint mardi des secteurs reculés de l’archipel. D’autres hélicoptères devraient participer bientôt à la distribution de l’aide humanitaire.

– Par Ricko Wawo et Niniek Karmini, The Associated Press