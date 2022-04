Le bilan des morts dans deux mines de charbon de la Pologne s’alourdit de nouveau

VARSOVIE, Pologne — Le bilan des morts ces derniers jours dans deux mines de charbon du sud de la Pologne s’est alourdi à sept victimes après que deux mineurs ont été ramenés à la surface et déclarés décédés, ont indiqué les autorités dimanche.

Les mineurs étaient parmi les 10 disparus après un tremblement souterrain et une décharge de méthane à la mine Borynia-Zofiowka samedi. Six mineurs sont toujours portés disparus, et les sauveteurs ont dit avoir trouvé deux autres sans préciser s’ils étaient en vie.

Par ailleurs, cinq travailleurs sont morts et sept autres sont toujours portés disparus après des explosions répétées de méthane qui ont commencé mercredi à la mine voisine de Pniowek. Les recherches pour trouver des survivants ont été suspendues vendredi après que de nouvelles déflagrations aient blessé 10 secouristes, dont certains grièvement.

Les deux mines sont exploitées par la compagnie Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) dans la région de Jastrzebie-Zdroj, près de la frontière tchèque.

La majeure partie de l’énergie polonaise provient du charbon, ce qui est critiqué par l’Union européenne et les groupes environnementaux qui s’inquiètent des émissions de CO2 dans un contexte de lutte aux changements climatiques.

La plupart des mines de charbon polonaises se trouvent dans le sud de la Silésie. Beaucoup sont caractérisées par la forte présence de méthane dans la roche.

La Pologne a réduit l’utilisation du charbon et récemment le gouvernement a annoncé qu’il mettrait fin aux importations de charbon en provenance de la Russie d’ici mai, dans le cadre des efforts déployés par la Pologne depuis des années pour réduire sa dépendance face aux sources d’énergie russes, mais aussi en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.