Le bilan des nouveaux cas en Ontario — 1913 — pourrait être trompeur

TORONTO — L’Ontario signale mardi 1913 nouveaux cas de COVID-19 et 46 autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise toutefois qu’en raison d’un problème technique à la régie régionale de la santé de Toronto, ce bilan des nouveaux cas est probablement plus élevé. On signalait 550 nouveaux cas à Toronto, alors que les bilans quotidiens depuis trois jours étaient de 815, 1035 et 903 nouveaux cas.

On recensait mardi 346 nouveaux cas dans la banlieue torontoise de Peel et 235 dans celle de York.

Plus de 34 500 tests ont été effectués en Ontario depuis le dernier rapport quotidien.

Par ailleurs, 14 346 doses de vaccins ont été administrées depuis la dernière mise à jour quotidienne. Au total, 224 134 doses ont été administrées en Ontario jusqu’ici.

Depuis le début de la pandémie, on a enregistré un total de 242 277 cas de COVID-19 en Ontario. De ces cas, 242 277 ont été résolus et il y a eu un total de 5479 décès dans la province liés au virus.