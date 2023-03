Le bilan du pire accident ferroviaire de la Grèce continue de s’alourdir

TEMPE, Grèce — Les opérations de sauvetage se sont poursuivies, mercredi, sur les lieux de l’accident où deux trains se sont percutés dans le nord de la Grèce, tuant au moins 43 personnes.

L’impact survenu peu avant minuit, la nuit dernière, a projeté des passagers jusque dans les plafonds et par les fenêtres.

«Ma tête s’est cognée contre le toit du wagon quand il y a eu la collision», a raconté Stefanos Gogakos, un passager qui voyageait à l’arrière du train. Les vitres se sont brisées, de sorte que les passagers ont reçu de nombreux morceaux de verre sur le corps, a-t-il ajouté.

Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a qualifié la collision «d’horrible accident ferroviaire sans précédent dans notre pays» et a promis une enquête complète et indépendante.

Selon lui, tout porte à croire que cet accident, qui a vu un train de marchandises entrer face à face avec un train de passagers, est «principalement dû à une tragique erreur humaine».

Le train qui faisait la liaison entre Athènes et Thessalonique transportait à son bord 350 passagers, dont plusieurs étaient des étudiants qui revenaient des célébrations du carnaval.

Même s’il s’agissait d’une voie double, les deux trains circulaient dans des directions opposées sur la même ligne près de la vallée de Tempé, située à environ 380 kilomètres au nord d’Athènes.

Un ministre démissionne

À la suite de l’accident, les autorités ont arrêté le chef de la dernière gare où le train s’est immobilisé, dans la ville de Larissa. Ils n’ont pas révélé le nom de l’homme ni la raison de l’arrestation, mais le chef de gare est responsable du trafic ferroviaire sur ce tronçon de voie.

Le ministre des Transports du pays, Kostas Karamanlis, a démissionné, justifiant sa décision «comme une marque fondamentale de respect pour la mémoire des personnes qui sont mortes si injustement».

M. Karamanlis a assuré qu’il avait fait «tout son possible» pour améliorer le système ferroviaire, mais il a reconnu que ce dernier est «dans un état qui ne convient pas au 21e siècle».

Cependant, «quand quelque chose d’aussi tragique se produit, il est impossible de continuer comme si de rien n’était».

Sauvetage difficile

Mercredi, les équipes de sauvetage ont eu recours à des grues et d’autres types de machinerie lourde pour commencer à déplacer de gros morceaux de trains, révélant plus de corps et de restes démembrés.

La coroner en chef de Larissa, Roubini Leondari, a indiqué que jusqu’à présent, 43 corps lui avaient été amenés pour examen. Ceux-ci nécessiteront une identification ADN, car ils sont en grande partie défigurés.

«La plupart (des victimes) sont des jeunes, a-t-elle déclaré en entrevue à la télévision. Les corps sont très amochés.»

Lazaros Sarianidis, qui fait partie des équipes de sauvetage, a expliqué que les équipages essayaient «très prudemment» de démêler l’acier, la tôle et d’autres matériaux qui ont été tordus par l’accident.

«Ça va prendre beaucoup de temps», a prévenu M. Sarianidis.

Le service de lutte contre les incendies grec a indiqué que 57 personnes étaient toujours hospitalisées mercredi soir, heure locale, dont six aux soins intensifs. Plus de 15 autres ont reçu leur congé.

Plus de 200 personnes indemnes ou légèrement blessées ont été emmenées en bus à Thessalonique. La police a pris leurs noms à leur arrivée, dans le but de retrouver toute personne qui pourrait être portée disparue.

Huit employés des entreprises ferroviaires ont été tués dans l’accident, dont les deux conducteurs du train de marchandises et les deux conducteurs du train de passagers.

Les secouristes ont trouvé plusieurs corps à des dizaines de mètres des trains, selon les médias locaux.