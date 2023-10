Le bilan du séisme en Afghanistan atteint 2000 morts selon les talibans

ISLAMABAD — De puissants tremblements de terre ont tué au moins 2000 personnes dans l’ouest de l’Afghanistan, a annoncé dimanche un porte-parole du gouvernement taliban. Il s’agit de l’un des tremblements de terre les plus meurtriers au pays en vingt ans.

Ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Le tremblement de terre de magnitude 6,3 a été suivi de fortes répliques samedi, a rappelé un porte-parole de l’autorité nationale de gestion des catastrophes du pays.

L’institut géologique des États-Unis (USGS) a indiqué que l’épicentre du séisme se situait à environ 40 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Herat. Il a été suivi de trois répliques très fortes, de magnitude 6,3, 5,9 et 5,5, ainsi que de secousses moins importantes.

Dimanche, à Herat, les habitants ont tenté de dégager les morts et les blessés avec leurs mains, en grimpant sur des rochers et des débris. Des survivants et des victimes étaient coincés sous des bâtiments effondrés, le visage gris de poussière.

Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture, a indiqué dimanche que le nombre de morts était plus élevé que ce qui avait été initialement annoncé. Des villages ont été détruits et des centaines de civils sont ensevelis sous les décombres, a-t-il ajouté en demandant une aide urgente.

«Outre les 2060 morts, 1240 personnes sont blessées et 1320 maisons sont complètement détruites», a déclaré M. Rayan. Au moins une douzaine d’équipes ont été mobilisées pour participer aux opérations de sauvetage, notamment des militaires et des organisations à but non lucratif comme le Croissant-Rouge.

L’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies a déployé quatre ambulances avec des médecins et des conseillers en soutien psychosocial à l’hôpital régional. Au moins trois équipes sanitaires mobiles sont en route pour le district de Zenda Jan, l’une des zones les plus touchées.

Médecins sans frontières a installé cinq tentes médicales à l’hôpital régional d’Herat pour accueillir jusqu’à 80 patients. Les autorités ont traité plus de 300 patients, selon l’agence.

Le Pakistan voisin s’est dit profondément attristé par le tremblement de terre. «Nous sommes en contact avec les autorités afghanes pour obtenir une évaluation de première main des besoins urgents des personnes touchées par le tremblement de terre», a déclaré le ministère des Affaires étrangères. «Le Pakistan apportera tout le soutien possible aux efforts de reconstruction.»

L’ambassadeur de Chine en Afghanistan, Zhao Xing, a déclaré que son gouvernement et les institutions caritatives du pays étaient prêts à fournir de l’aide de toute sorte. «Nous sommes en contact avec les agences d’aide du gouvernement afghan pour fournir de l’aide aux nécessiteux», a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.

La vedette afghane du cricket, Rashid Khan, a annoncé qu’il faisait don de tous ses cachets pour la Coupe du monde de cricket afin d’aider les survivants du tremblement de terre d’Herat. «Bientôt, nous lancerons une campagne de collecte de fonds pour faire appel à ceux qui peuvent soutenir les personnes dans le besoin», a-t-il indiqué à ses 1,9 million d’abonnés sur X.

En juin 2022, un puissant tremblement de terre a frappé une région montagneuse et accidentée de l’est de l’Afghanistan, tuant au moins 1000 personnes et en blessant environ 1500.