Le Bloc monte au front pour protéger les régimes de retraite en cas de faillite

MONTRÉAL — Le Bloc québécois revient à la charge avec son projet de loi pour protéger les régimes de retraite des travailleurs en cas de faillite d’entreprise.

La députée bloquiste Marilène Gill a déposé un projet de loi en ce sens, qui modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Un projet de loi similaire avait été déposé en 2017, mais il était mort au feuilleton.

À l’heure actuelle, lorsqu’une entreprise fait faillite et que son régime de retraite n’est pas suffisamment garni, les travailleurs ne touchent qu’une partie de l’argent qu’ils ont placé dans le régime. Et ils passent après les banques et d’autres créanciers.

Le Syndicat des métallos, affilié à la FTQ, qui se bat depuis des années pour faire adopter ce projet de loi et qui a fait une intense campagne de lobbying auprès des députés fédéraux, espère que le Bloc réussira à faire adopter, cette fois-ci, ce projet de loi C-253.