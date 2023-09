Le Bloc québécois croit pouvoir empêcher les conservateurs d’être majoritaires

SHERBROOKE, Qc — Voter pour le Bloc québécois demeure le meilleur rempart contre une majorité conservatrice,selon Yves-François Blanchet.

C’est ainsi que le chef bloquiste a répondu, jeudi à Sherbrooke, aux prétentions du ministre Pablo Rodriguez, qui affirmait la semaine dernière que les Québécois devaient voter libéral pour empêcher les conservateurs de prendre le pouvoir.

«La meilleure manière de ne pas avoir de gouvernement conservateur majoritaire, c’est de voter pour le Bloc québécois», a tranché M. Blanchet, rappelant que son parti avait enlevé aux libéraux leur majorité en 2019 et en 2022. «Le même raisonnement s’applique» pour les conservateurs a-t-il dit.

M. Blanchet rencontrait les médias à l’issue du caucus bloquiste, qui se tenait dans la capitale estrienne à l’approche de la rentrée parlementaire.

Le Bloc entend concentrer son action sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, l’inflation, le logement et l’immigration.

Immigration: des propos étonnants

Dans ce dernier dossier, M. Blanchet a tenu des propos pour le moins étonnants en s’élevant à la fois contre la volonté des libéraux de porter le nombre d’immigrants à 500 000 par année sans tenir compte de la capacité des États provinciaux de les accueillir, ainsi que l’intention du chef conservateur Pierre Poilievre de fonder sa politique d’immigration sur les besoins des employeurs du secteur privé.

Il a reproché aux deux partis de n’avoir pour seul motif que de fournir aux entreprises des employés peu exigeants. «On n’est pas dans l’accueil humanitaire et généreux de gens qui en ont besoin. On est pratiquement dans l’importation de main-d’oeuvre vulnérable pour faire plaisir à des gens qui craignent une hausse des salaires parce que la pression sur les salaires est à la hausse à cause de la pénurie de main-d’œuvre.»

En ce qui a trait à l’inflation et au coût de la vie, M. Blanchet a dit croire que «le gouvernement a une obligation de soutenir les plus vulnérables et j’ai envie de dire seulement les plus vulnérables», a-t-il précisé pour signifier que l’envoi de chèques à tout le monde n’était pas une solution. Cette aide pourrait être entièrement financée par une baisse de l’aide à l’industrie pétrolière, une demande maintes fois répétée par le Bloc.

Quant aux taux d’intérêt dont la hausse contribue à la flambée du coût de la vie, s’il dit comprendre le désarroi des ménages, le chef du Bloc rejette catégoriquement les velléités interventionnistes de son vis-à-vis conservateur face à la Banque du Canada. «Il ne faut pas que le politique commence à jouer dans le rôle de la banque centrale.»

«Insulte» aux municipalités

En matière de logement, il prône une accélération des investissements, ce que tous les niveaux de gouvernement promettent, et n’accepte pas le blâme de Justin Trudeau et Pierre Poilievre envers la lourdeur des bureaucraties municipales, «une insulte au palier de gouvernement qui est le plus proche de la vraie population». Il déplore au passage la montée de l’itinérance qui est liée à la crise du logement: «Qu’un État comme le Canada ou le Québec soit confronté à un tel problème d’itinérance est une honte.»

Pour la prochaine session parlementaire, le chef bloquiste a promis que sa formation se comportera de façon responsable et ne se prêtera pas au jeu des effets de toge pour attirer l’attention des caméras, un comportement qui génère le désintéressement de la population, selon lui.

«Y’en n’aura pas des mamours»

Il affirme que le Bloc va «se poser en arbitre» et que la formation se doit d’être «l’adulte dans la pièce» pour faire contrepoids à«une polarisation des extrêmes entre les extrêmes des conservateurs et les extrêmes de la coalition libérale-NPD, des extrêmes, je pense, dans lesquels les Québécois ne se reconnaissent pas».

«Nous allons travailler au bon fonctionnement du Parlement. (…) Évidemment, ne vous attendez pas à des mamours. Y’en n’aura pas des mamours. Mais on va s’arranger pour que ça fonctionne pour le bien commun», a affirmé le chef, tout en disant s’attendre à une rentrée «tumultueuse».