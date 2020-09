Le Bloc québécois propose un plan de relance économique post-pandémie

OTTAWA — Le Bloc québécois a dévoilé sa proposition de plan de relance en vue de l’après-pandémie. Le document d’une vingtaine de pages aborde à la fois des enjeux de santé, de finances publiques et de lutte aux changements climatiques.

Une conférence de presse a eu lieu lundi matin, à Gatineau, pour procéder officiellement à la présentation de ce plan d’action.

Le document est coiffé du titre «Le Québec choisit. Le Bloc agit.» Dans le mot d’introduction, signé par le chef Yves-François Blanchet, il dit vouloir «agir» et porter «une vision positive du Québec».

Il a été réalisé après des tournées estivales, virtuelles et en personne, de M. Blanchet dans les régions du Québec.

Parmi toutes les mesures proposées dans ce document aux allures de plateforme électorale, le Bloc réclame de «mettre fin au modèle de dépendance aux hydrocarbures afin, au contraire, de favoriser la transformation au Québec de nos richesses», peut-on lire.

Il est proposé d’«investir dans la transformation au Québec des richesses naturelles et la mise en valeur de l’environnement au Québec», comme les énergies renouvelables, la forêt, la gestion des eaux usées et la recherche et le développement.

Le Bloc demande aussi des investissements dans l’électrification des transports et de faciliter l’achat de véhicules zéro émission ou hybrides.

Le Bloc veut aussi qu’Ottawa cesse d’investir, par le biais de subventions ou d’avantages fiscaux, dans les énergies fossiles de l’Ouest canadien.

Il est aussi proposé d’augmenter le pouvoir d’achat des aînés, d’imposer aux multinationales la TPS et d’accélérer les projets d’infrastructure, de transport en commun et de logement social.

Sans surprise, le Bloc se rallie à la demande des provinces et exige que le gouvernement fédéral augmente, sans condition, sa contribution dans les transferts en santé afin qu’elle couvre 35% des dépenses totales.