Le Bloc québécois réclame la fin de la prière à la Chambre des communes

OTTAWA — Le Bloc québécois estime qu’il est temps de mettre fin à la lecture d’une prière à l’ouverture de chaque séance de la Chambre des communes et propose de remplacer cette tradition par un «moment de réflexion».

La formation politique profitera de sa journée d’opposition mardi pour présenter une motion en ce sens qui modifierait le règlement de la Chambre des communes.

Son libellé explique que le changement est justifié parce que la Chambre «respecte les croyances et les non-croyances de l’ensemble des parlementaires ainsi que de la population».

Elle mentionne aussi l’«attachement au principe de séparation de la religion et de l’État, à la diversité des opinions et à la liberté de conscience», ainsi que le respect de «la laïcité et la neutralité religieuse de l’État et par souci d’inclusion».

Avant chaque séance, le président prend place au fauteuil et récite une prière en partie en français et en anglais. Les députés doivent se ternir debout durant ce temps.

La prière débute par les mots «Dieu tout‑puissant» et se termine par «Amen».

Les travaux de la Chambre doivent débuter deux minutes après la lecture de la prière selon le règlement. C’est alors que les portes sont ouvertes et que débute la télédiffusion des travaux.

La lecture d’une prière au début de chaque séance fait partie des activités de la Chambre des communes depuis 1877, mais n’est inscrite au règlement que depuis 1927.