Le Bloc réclame que les élus fédéraux admettent que le Québec est dans son droit

OTTAWA — Le Bloc québécois réclamera, mercredi après-midi, que l’ensemble des élus de la Chambre de communes admettent que le Québec a le droit de modifier la Constitution de 1867 comme il entend le faire avec son projet de loi 96.

Il y aura donc demande de consentement unanime pour adopter une motion en ce sens, vers 15h.

«Que cette chambre convienne que l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives; et prenne acte de la volonté du Québec d’inscrire dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation québécoise», dit la motion.

Ce texte a été soumis aux leaders parlementaires des autres partis.

Il suffit qu’un seul élu refuse le consentement unanime pour que la démarche échoue.

Si la motion n’était pas adoptée cet après-midi, les bloquistes reviendraient à la charge lors d’une journée d’opposition où ils auront le contrôle des débats parlementaires. Il leur en reste une avant le congé estival qui débute le 23 juin.

Ce serait alors toute une journée de débat sur cette motion et un vote enregistré où on connaitra la position de chaque député.