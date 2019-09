Le Bloc s’engage à déposer un projet de loi sur les services à visage découvert

DRUMMONDVILLE, Qc — Le Bloc québécois s’engage à déposer un projet de loi pour que le vote et les services publics fédéraux soient offerts et reçus à visage découvert.

De passage à Drummondville, le chef Yves-François Blanchet a déclaré que recevoir des services, prêter serment et voter à visage découvert constituent des «enjeux de sécurité et de rigueur dans la prestation de services par l’État».

La loi 21 du Québec, récemment adoptée, précise que les services de l’État québécois doivent être offerts et reçus à visage découvert. Le Bloc promet donc d’agir pour que ce soit également le cas dans l’offre de services du gouvernement fédéral au Québec.

«Nous croyons, au Québec, que le principe de laïcité de l’État autorise les pouvoirs publics à exiger que ces gestes soient posés et ces services reçus à visage découvert. L’obligation de se découvrir le visage n’est pas liée en soi à la religion du citoyen. En outre, rien ne justifie que ce soit différent lorsque les Québécois et les Québécoises reçoivent des services du gouvernement fédéral», a indiqué M. Blanchet.

Actuellement, lorsqu’un individu se présente à un bureau de scrutin avec le visage couvert, il peut tout simplement faire une déclaration solennelle selon laquelle il est habilité à voter. Par ailleurs, lors de l’identification, Élections Canada n’exige pas de pièce d’identité avec photo. Le Bloc s’est engagé à modifier la Loi électorale du Canada de manière à rendre obligatoire l’identification à visage découvert et la présentation d’au moins une pièce d’identité avec photo.

Selon le chef Blanchet, ces exigences sont «raisonnables et sécuritaires» et «correspondent aux valeurs des Québécoises et des Québécois».