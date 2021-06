Le Bloc veut qu’Ottawa reconnaisse le droit de Québec de modifier la Constitution

OTTAWA — Les élus fédéraux débattent toute la journée, mardi, du droit du Québec de modifier la Constitution de 1867 comme il entend le faire avec son projet de loi 96.

Le Bloc québécois avait tenté, le 26 mai dernier, sans succès, de faire adopter une motion sans préavis; ce qui aurait nécessité l’unanimité des élus fédéraux.

Mardi, il est revenu à la charge avec la même motion qui, cette fois, sera soumise à un vote par appel nominal, après débat à la Chambre des communes. Le Bloc québécois utilise ainsi sa dernière journée d’opposition avant le congé parlementaire d’été.

«Que cette chambre convienne que l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives; et prenne acte de la volonté du Québec d’inscrire dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation québécoise», dit la motion.

Le vote sera tenu mercredi après-midi.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’attend à ce que la motion soit adoptée. Il estime nécessaire, cependant, de noter le vote de chacun afin, dit-il, de pouvoir «démasquer» ceux qui appuieraient cette semaine la motion puis, plus tard, voudraient financer une éventuelle contestation judiciaire du projet de loi 96 une fois ce texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il y a trois semaines, seule la députée indépendante et ancienne ministre libérale Jody Wilson-Raybould avait refusé l’unanimité.

M. Blanchet doute, cependant, des réels sentiments de tous les députés libéraux fédéraux.

«Les gens qui ne se sont que pas opposés la dernière fois devront cette fois-ci voter», a-t-il souligné en point de presse avant que ne s’entame le débat aux Communes.

Et puis, il croit qu’il n’y a «pas de défaite possible» pour sa formation dans cet exercice. C’est sur le long terme qu’il fait son calcul et non pas pour une probable campagne électorale cet automne.

«L’enjeu d’imposer la reconnaissance de la nation québécoise dont la seule langue officielle est le français et dont la seule langue commune est le français, reconnu sans demander la permission par le Parlement fédéral, n’est pas un enjeu de la prochaine élection. C’est quelque chose qui doit être fait maintenant», a-t-il dit.

En Chambre, M. Blanchet a débuté son discours sur la motion en rappelant qu’il célébrait mardi le trentième anniversaire de la création du Bloc québécois.