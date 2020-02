Le blocus est maintenu sur les voies du CN à Saint-Lambert malgré l’injonction

SAINT-LAMBERT, Qc — Une vingtaine de manifestants qui bloquent une voie du CN à Saint-Lambert défiaient toujours une injonction, vendredi midi, tandis que le premier ministre François Legault espérait que la police ferait respecter «rapidement» l’ordonnance du tribunal.

La veille, M. Legault avait promis que la barricade serait démantelée par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) lorsque l’injonction serait remise aux manifestants. Le Canadien National (CN) a obtenu jeudi cette injonction du tribunal, et un huissier, entouré de policiers, en a remis des copies en début de soirée jeudi à la vingtaine de manifestants qui occupaient les lieux.

L’injonction, accordée jeudi au CN par la juge France Dulude, de la Cour supérieure, autorise tout service de police ou agent de la paix à assister l’entreprise dans l’exécution de l’ordonnance à Saint-Lambert. Des policiers ont patrouillé régulièrement près du blocus pendant la nuit, mais il n’y avait aucun signe d’une mobilisation vendredi pour déloger les manifestants qui bloquent les voies du CN depuis mercredi.

Le premier ministre Legault a déclaré vendredi matin aux journalistes qu’il laisserait à la police le soin de faire son travail, mais il espérait que le blocus soit levé «rapidement» à Saint-Lambert, qui n’est pas un territoire des Premières Nations, patrouillé par des corps policiers autochtones, a-t-il précisé.

«Je pense que les Québécois appuient la décision, appuient l’injonction, appuient le gouvernement du Québec, qui souhaite que cette barricade à Saint-Lambert soit défaite rapidement, a indiqué le premier ministre lors d’une annonce à caractère économique à Montréal. Donc, maintenant, c’est aux policiers de faire leur travail, et moi j’ai confiance qu’ils vont bien faire leur travail.» Le premier ministre a estimé que les pertes à l’économie québécoise pourraient atteindre jusqu’à 100 millions $ par jour.

Éviter l’escalade

M. Legault a par ailleurs lancé un appel aux citoyens qui sont tentés d’aller manifester leur mécontentement à Saint-Lambert. «Je demande aux citoyens d’être prudents et de laisser les policiers faire leur travail», a-t-il dit. Quelques contre-manifestants se sont présentés à la barricade vendredi matin pour haranguer les occupants.

Les manifestants, qui se disent solidaires des chefs héréditaires de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, refusent de s’identifier. Leur blocus a causé l’interruption du service de trains de banlieue entre Mont-Saint-Hilaire et Montréal, ainsi que le service de trains de passagers de Via Rail entre Montréal et Québec. Le service de trains de banlieue est aussi interrompu depuis le 10 février entre Candiac et Montréal, en raison d’un semblable blocage des voies à Kahnawake.

«La cause est beaucoup plus grande que les individus», déclarait jeudi soir un manifestant qui a refusé de s’identifier. «Nos identités sont anecdotiques; nous sommes ici pour écouter les Wet’suwet’en.»

Les chefs héréditaires de la première nation de Wet’suwet’en s’opposent au projet «Coastal GasLink», un gazoduc qui traverserait leur territoire non cédé. Mais d’autres Autochtones appuient le projet, notamment 20 conseils de bande de Premières Nations le long du tracé du gazoduc, qui ont conclu des ententes avec le promoteur.

Des manifestations et des blocages à l’échelle du pays ont fait suite à la décision de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de faire appliquer une injonction plus tôt ce mois-ci contre les chefs héréditaires et leurs partisans, qui avaient bloqué une route d’accès à un chantier de Coastal GasLink en Colombie-Britannique; 28 personnes avaient été arrêtées, dont un chef héréditaire.

Les manifestants de Saint-Lambert ont déclaré qu’ils continueraient de bloquer le chemin de fer jusqu’à ce que la GRC quitte le territoire de Wet’suwet’en. Mais leurs motivations à camper dans le froid glacial sont également liées à la lutte contre le changement climatique. «Le gaz naturel n’est pas une énergie de transition», mentionne l’un des manifestants, qui dit soutenir une «décroissance radicale».