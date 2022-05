Le BQ réclame une aide fédérale aux apiculteurs confrontés au déclin des abeilles

OTTAWA — Le Bloc Québécois (BQ) réclame à son tour une aide d’urgence pour les apiculteurs qui sont aux prises avec un taux de mortalité élevé des abeilles, ce qui, signale-t-il, aura un impact certain sur les cultures.

Le porte-parole bloquiste en matière d’Agriculture, d’Agroalimentaire et de Gestion de l’offre, Yves Perron, a déposé un avis de motion demandant au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, dont il est l’un des deux vice-présidents, d’entreprendre une étude sur les causes diverses de la mortalité des pollinisateurs et des solutions possibles pour s’y attaquer.

Le député de Berthier—Maskinongé à la Chambre des communes rappelle que plusieurs apiculteurs doivent composer avec des taux de mortalité des abeilles d’environ 60 %. Il soutient qu’aucune production ne peut se permettre une telle perte et que la réponse du gouvernement fédéral dans ce dossier doit être rapide et conséquente.

Plus tôt cette semaine en conférence de presse, le regroupement Apiculteurs et des apicultrices du Québec (AADQ) a expliqué que le long été 2021 a créé les conditions propices à la propagation du varroa, un parasite qui attaque les abeilles. Le président des AADQ, Raphaël Vacher, a rappelé que le varroa se multiplie aux deux semaines et qu’à l’automne dernier, les taux de présence du parasite dans les ruches ont été de deux à quatre fois plus élevés.

Selon M. Vacher, la qualité des traitements disponibles contre le varroa laisse à désirer et ceux qui existent en Europe ne sont pas accessibles au Canada. Il a donc demandé au nom des apiculteurs une aide fédérale et provinciale de 12 millions $.

Les abeilles sont des insectes pollinisateurs. Selon AADQ, leur déclin aura des impacts négatifs sur la production de bleuets, de canneberges et de pommes notamment et lorsque la pollinisation est déficiente, la conservation des fruits est moins longue et le risque de présence parasitaire augmente.

Le député Perron affirme que les abeilles jouent un rôle clé dans l’environnement, l’agriculture et l’alimentation au Canada il qu’il est du devoir des autorités de les protéger.