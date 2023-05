Le braconnage des civelles a forcé l’arrêt d’un barrage en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — La Nova Scotia Power dit qu’elle a été forcée de fermer un barrage hydroélectrique le mois dernier en raison du braconnage de civelles.

Dans un communiqué, la porte-parole de l’entreprise, Jackie Foster, a déclaré que la centrale électrique de Head of St. Margarets Bay, à environ 33 kilomètres au sud-ouest d’Halifax, a été fermée pour des raisons de sécurité pendant environ trois semaines en avril.

M. Foster dit que les activités ont depuis repris, mais à plus petite échelle et pour une période plus courte tout au long de la journée.

Elle dit que l’entreprise a installé des panneaux supplémentaires et renforcé la sécurité sur le site du barrage.

La lucrative pêche à la civelle a été fermée pendant 45 jours par les responsables fédéraux le 15 avril pour des raisons de conservation et des préoccupations concernant la violence liée à la pêche illégale.

Depuis ce temps, certains pêcheurs commerciaux se sont plaints que peu a été fait pour arrêter la pêche.