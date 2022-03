Le Brésil détecte une déforestation record de l’Amazonie en janvier et février

RIO DE JANEIRO — La déforestation détectée en Amazonie brésilienne a atteint un niveau record pour le mois de février après un record similaire le mois précédent.

Les alertes satellites de déforestation en février correspondaient à 199 kilomètres carrés, l’indicateur le plus élevé pour ce mois en sept ans d’enregistrement et 62 % de plus que le même mois en 2021, selon les données préliminaires du système de surveillance Deter de l’agence spatiale brésilienne, qui ont été publiées vendredi.

Les données du mois dernier ont montré que janvier avait enregistré 430 kilomètres carrés de déforestation, soit plus du quadruple du niveau du même mois de l’année dernière.

Janvier et février sont parmi les mois qui enregistrent le moins de déforestation, avec des données peu élevées par rapport aux niveaux observés pendant les mois d’été de l’hémisphère sud. Pourtant, certains ont fait valoir que la hausse pourrait être un signe inquiétant pour les mois à venir, les bûcherons et les législateurs étant impatients de progresser avant une éventuelle passation du pouvoir présidentiel en janvier prochain.

La déforestation a grimpé en flèche sous la présidence de Jair Bolsonaro, qui a été un ardent défenseur du développement en Amazonie et dont l’administration a démoli les autorités environnementales. Les premiers sondages le montrent à la traîne de son rival Luiz Inácio Lula da Silva lors des élections présidentielles d’octobre.

«Imaginez ce qui se passera lorsque des mois de plus grande incidence de déforestation arriveront, surtout en cette année électorale», a déclaré Márcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux, à l’Associated Press.

Plus tôt cette semaine, des milliers de Brésiliens ont répondu à l’appel d’artistes et d’organisations à but non lucratif et se sont rassemblés devant le Congrès pour protester contre les projets de loi qui, selon eux, menacent la forêt amazonienne en encourageant la déforestation et l’activité industrielle sur les terres autochtones protégées.

Les données du système Deter sont considérées comme un indicateur avancé pour les calculs complets publiés vers la fin de l’année à partir du système plus précis Prodes, qui est basé sur des images plus claires.

Selon les données de Prodes relatives à la période de référence de 12 mois allant d’août 2020 à juillet 2021, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans après un bond de 22 % par rapport à l’année précédente.