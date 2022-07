Le Brésil extrade le deuxième mafioso le plus recherché en Italie

ROME — Un mafioso qui comptait parmi les fugitifs les plus recherchés d’Italie, et qui serait un des narcotrafiquants les plus puissants de la planète, est arrivé à Rome mercredi, après avoir extradé du Brésil où il se terrait depuis 28 ans.

Rocco Morabito occupait le deuxième rang des mafiosi les plus recherchés et les plus dangereux d’Italie. Il a été reconnu coupable de trafic de drogue il y a vingt ans, par contumace, dans le cadre des activités du groupe criminel ‘ndrangheta, dont le trafic de cocaïne se chiffre dans les milliards de dollars.

La police italienne décrit Morabito comme l’un des principaux narcotrafiquants du monde. L’homme de 55 ans devra maintenant purger la peine de 30 ans de prison qui lui avait été imposée par un tribunal de Milan en 2001.

Il avait été arrêté en mai 2021 lors d’une opération conjointe de la police italienne, brésilienne et américaine. Il avait précédemment été arrêté en Uruguay en 2017, mais s’était évadé deux ans plus tard.

La police italienne le cherche depuis 1994.

Des procureurs italiens affirment que Morabito jouait un rôle important dans le trafic de la cocaïne entre l’Amérique du Sud et Milan, une plaque tournante pour la drogue qui est ensuite distribuée à travers l’Italie et l’Europe.

Morabito a aussi été reconnu coupable d’association mafieuse en Italie.

Lors de sa capture en Uruguay en 2017, Morabito habitait une luxueuse villa en bordure de mer. Il utilisait alors un pseudonyme et avait en sa possession un faux passeport brésilien. Les policiers avaient trouvé sur place un pistolet 9mm, treize téléphones cellulaires, une voiture Mercedes et une pile d’argent liquide.

Le plus recherché des parrains italiens est toujours Matteo Messina Denaro, qui jouirait à ce jour d’une grande influence au sein de la Cosa Nostra sicilienne, même s’il court depuis 1993.