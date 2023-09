Le Brésil rétablit des objectifs climatiques plus stricts

RIO DE JANEIRO — Le Brésil rétablit des engagements plus stricts en matière de gaz à effet de serre qu’il avait pris en 2015 dans le cadre de l’Accord de Paris et qui avaient été réduits sous l’ancien président Jair Bolsonaro.

L’annonce a été faite jeudi par le Comité national sur le changement climatique, un organisme conjoint composé de 18 ministères du gouvernement. «Le Brésil est un acteur majeur pour aider la planète en cette période difficile», a déclaré le vice-président Geraldo Alckmin lors de la réunion du comité à Brasilia.

Le changement sera officiellement transmis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l’organisme international qui œuvre pour faire progresser l’action mondiale contre le changement climatique. Il permet de suivre la contribution déterminée au niveau national de chaque pays ou l’engagement à réduire les émissions nationales conformément à l’Accord de Paris.

Durant le mandat du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, le Brésil a fait marche arrière à deux reprises sur le calcul de sa contribution déterminée au niveau national.

Le plus récent recul s’est produit en 2021 et a été estimé par l’Observatoire du climat, un réseau de nombreux groupes environnementaux et sociaux, comme augmentant l’objectif d’émissions du Brésil de 73 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030. L’objectif du Brésil dans le cadre de l’Accord de Paris est de 1,2 milliard de tonnes de CO2.

En publiant vendredi sa propre analyse, l’Institut Talanoa, un groupe de réflexion axé sur la politique climatique, a qualifié la restauration de simple étape initiale, affirmant que des engagements plus audacieux étaient nécessaires.

L’Institut a fait valoir que le processus d’objectifs d’émissions devrait être ouvert à la société dans son ensemble, contrairement à ce qu’il appelle la prise de décision à huis clos qui a eu lieu jusqu’à présent. Cela permettrait au Brésil de fixer des objectifs plus ambitieux, et pas seulement de rétablir les engagements de 2015, affirme-t-il.

Le Brésil est le cinquième émetteur mondial de gaz à effet de serre, contribuant à près de 3 % des émissions mondiales, selon Climate Watch, une plateforme en ligne gérée par le World Resources Institute.

Près de la moitié de ces émissions proviennent de la destruction des arbres dans la forêt amazonienne, qui a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans sous la présidence de M. Bolsonaro. L’ancien président a démantelé les agences environnementales brésiliennes au profit du développement de l’industrie agroalimentaire, négligeant les efforts de préservation.

Dans un revirement radical, le président Luiz Inácio Lula da Silva a réduit la déforestation de 48 % pour la période de janvier à août.