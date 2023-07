Le Britannique Jim Skea devient le nouveau président du GIEC

MONTRÉAL — Le Britannique Jim Skea est devenu jeudi matin le nouveau président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Quatre candidats étaient en lice, la Sud-Africaine Debra Roberts, le Belge Jean-Pascal van Ypersele, la Brésilienne Thelma Krug et Jim Skea.

Jim Skea est professeur en énergie durable à l’Imperial College de Londres et s’intéresse à la recherche sur l’énergie, le changement climatique et l’innovation technologique.

Le professeur Skea était coprésident du groupe de travail III du GIEC et participait aux travaux sur l’atténuation du changement climatique, plus précisément sur les méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration des puits atmosphériques.

Il a commencé à contribuer aux travaux du GIEC peu après sa création dans les années 1990.

Il succède à l’économiste sud-coréen Hoesung Lee.