Le BST n’a trouvé aucun lien entre les trains et l’incendie de Lytton, en C.-B.

LYTTON, C.-B. — Le Bureau de la sécurité des transports (BST) n’a trouvé aucune preuve qu’un train de marchandises a déclenché l’incendie de forêt qui a détruit la petite ville de Lytton, en Colombie-Britannique, l’été dernier, et fait deux morts.

Le BST affirme qu’à moins que de nouvelles informations ne lui soient communiquées, son enquête est maintenant close et il ne produira pas de rapport.

L’agence fédérale indique que la société provinciale de protection des forêts et la Gendarmerie royale du Canada continuent d’enquêter sur l’incendie de Lytton, qui a commencé le 30 juin et causé des millions de dollars de dommages.

Le BST indique que les enquêteurs ont confirmé auprès des chemins de fer du CN et du CP qu’il n’y avait eu ces jours-là aucune activité de meulage des rails — une opération de maintenance qui produit des étincelles.

Les enquêteurs du BST n’ont pas trouvé non plus de signes de surchauffe de roulements, de porte-semelles de frein brûlés ou d’autres causes potentielles d’incendie liées au convoi qui a traversé le village ce jour-là.

Certains suggéraient l’été dernier que l’incendie aurait pu être déclenché par des activités ferroviaires, c’est pourquoi le BST avait déployé des enquêteurs dans la région.

Le CP avait déclaré dans un communiqué en juillet qu’il n’avait rien trouvé indiquant que l’un de ses trains ou équipements qui ont traversé Lytton avait pu causer ou contribuer à l’incendie. Le CN avait soutenu de son côté que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux après l’incendie n’étaient pas liées, en fait, à la tragédie de Lytton.