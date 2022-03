Le budget de la N.-É. prévoit de dépenser massivement pour le système de santé

HALIFAX — Le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse prévoit un déficit de 506,2 millions $ dans son premier budget, alors qu’il se concentre sur une promesse électorale de dépenser massivement pour soutenir le système de santé.

Le budget de 13,2 milliards $ de dépenses pour 2022-2023, déposé mardi, prévoit 5,7 milliards $ pour les soins de santé, une augmentation de 413,4 millions $ par rapport à l’an dernier.

Le budget annonce également le déficit projeté le plus important depuis 2013-2014. Et ces déficits ne font que commencer: le gouvernement prévoit un autre déficit, de 418 millions $, en 2023-2024, et d’autres par la suite pendant deux ans.

Le ministre des Finances, Allan MacMaster, a fait écho à un thème que le premier ministre Tim Houston a fréquemment souligné lors de la campagne électorale de l’été dernier: la Nouvelle-Écosse ne peut plus résoudre ses problèmes de santé en «bricolant à la marge».

Hausse de salaire des préposés

L’augmentation des dépenses en santé comprend 22,9 millions $ pour continuer la campagne de vaccination contre la COVID-19 et 17,5 millions $ pour effectuer 2500 interventions chirurgicales supplémentaires.

Les soins de longue durée reçoivent également des millions de dollars pour augmenter les effectifs, dont 66,3 millions $ pour hausser le salaire des préposés.

«Nous (leur) avons accordé une augmentation de 23 %, ce qui se traduira en pratique par une hausse de 9000 $ par année (…) Nous espérons que la formation gratuite et l’augmentation des salaires attireront davantage de personnes», a déclaré mardi le ministre MacMaster aux journalistes.

Le financement pour retenir et attirer du personnel vise à atteindre une nouvelle norme d’au moins 4,1 heures de soins individuels par jour pour chaque résident en soins de longue durée.

Par ailleurs, plus de 40 % du budget d’immobilisations record de 1,6 milliard $ annoncé mercredi dernier iront au secteur de la santé, dont une grande partie aux projets de réaménagement d’hôpitaux à Halifax et à Sydney.

Aide au logement

Il n’y a pas d’augmentation du taux d’aide au revenu dans le budget, malgré la hausse des prix des aliments et autres nécessités. Le budget alloue 15 millions $ aux programmes de logement abordable et 2,7 millions $ aux nouveaux suppléments au loyer.

Par ailleurs, deux mesures fiscales, visant environ 27 000 propriétaires non-résidents, y compris les propriétaires de chalets qui vivent à l’extérieur de la province, devraient permettre de recueillir 81 millions $ pour aider à rendre plus de logements disponibles.

À compter du 1er avril, une taxe de transfert de 5 % de la valeur de la propriété sera prélevée pour les non-résidents qui achètent une propriété et ne déménagent pas en Nouvelle-Écosse dans les six mois. De plus, une taxe de 2 $ par 100 $ d’évaluation foncière des propriétés résidentielles appartenant à des non-résidents sera prélevée, bien que cela ne s’applique pas aux immeubles de plus de trois logements ou à ceux loués à des Néo-Écossais toute l’année.

Le gouvernement encourage les personnes de moins de 30 ans à se tourner vers des métiers spécialisés, en s’engageant à offrir des remboursements d’impôt pour les premiers 50 000 $ gagnés par ces travailleurs. Le programme débute cette année et devrait coûter environ 80 millions $ en recettes fiscales perdues en 2023-2024.

Le budget note que ses projections de croissance économique, de 2,1 % cette année et de 1,6 % en 2023, pourraient être perturbées par le conflit russo-ukrainien.