Le budget de la Saskatchewan bénéficiera du choc pétrolier et de la potasse

REGINA — Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré que le budget qui sera déposé mercredi affichera de meilleurs bilans nets, grâce à la hausse des prix du pétrole et de la potasse, et prévoira plus de dépenses pour contribuer à atténuer la pression exercée par la COVID-19 sur les soins de santé.

M. Moe a déclaré cette semaine que son gouvernement du Parti de la Saskatchewan augmenterait les dépenses afin de réduire les listes d’attente pour des chirurgies, un problème aggravé par la pandémie, et qu’il fournirait de l’argent pour augmenter la capacité des soins intensifs, qui ont été parfois submergés par des vagues d’infection.

M. Moe a laissé entendre que le budget 2022-2023 remettra la Saskatchewan sur la bonne voie, après deux années de budgets axés sur la relance et le soulagement de la pandémie.

«Nous travaillons à (…) équilibrer le budget de la province, c’est une priorité pour ce gouvernement», a indiqué le premier ministre.

Le déficit de la Saskatchewan a atteint un niveau record de 2,7 milliards $ en novembre et le gouvernement a déclaré qu’il n’atteindrait pas l’équilibre budgétaire avant 2026-2027. Mais les recettes fiscales provenant des ressources non renouvelables – qui représentaient 9 % des revenus du gouvernement cette année – ont augmenté depuis que la ministre des Finances, Donna Harpauer, a déposé son plus récent budget en avril dernier.

Elle prévoyait à l’époque que le prix moyen du pétrole brut «West Texas Intermediate» serait de 55 $ US le baril; le prix oscillait autour du double récemment et il a atteint un sommet en 13 ans début mars, à 130 $ US le baril.

Les prix de la potasse grimpent également, pour atteindre jusqu’à environ 392 $ US la tonne métrique. Or, Mme Harpauer avait utilisé dans son dernier budget un prix de 194 $ US la tonne métrique.

L’opposition néo-démocrate espère que l’augmentation des revenus suffira à empêcher de nouvelles hausses d’impôt. Au printemps dernier, le gouvernement avait introduit une taxe sur les produits de vapotage et les cigarettes électriques, et avait commencé à imposer aux propriétaires de véhicules électriques une taxe annuelle de 150 $.

«Nous devons nous assurer que, même si nous voyons un budget qui générera des revenus élevés, nous devons également voir ce budget fournir un soutien solide et urgent aux habitants de la Saskatchewan et investir pour rendre la vie plus abordable», a déclaré le porte-parole néo-démocrate en matière de finances, Trent Wotherspoon.

Il aimerait également voir une augmentation des dépenses dans les soins de santé et l’éducation, et que le gouvernement finance une approche moins axée sur la répression dans la lutte aux surdoses d’opioïdes.