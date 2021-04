Le budget doit prioriser l’accès aux médecins de famille, dit l’AMC

OTTAWA — Un groupe représentant des milliers de médecins de partout au pays espère que le prochain budget fédéral du gouvernement libéral répondra à une préoccupation de longue date concernant le manque d’accès aux médecins de famille au Canada.

L’Association médicale canadienne (AMC) estime qu’environ cinq millions de Canadiens n’ont pas de médecin de famille ou d’équipe de soins de santé familiale, ce qui a des retombées dans d’autres parties du système de soins de santé.

Parmi ces retombées, il y a les personnes qui se rendent aux urgences, déjà surchargées en raison de la pandémie de COVID-19, pour des problèmes qu’un médecin de famille pourrait traiter.

Ce que l’AMC espère voir dans le budget du 19 avril, c’est 1,2 milliard $ sur quatre ans pour créer davantage d’équipes de soins primaires pour les Canadiens.

Pour le moment, les libéraux ont envoyé des signaux selon lesquels les soins primaires ne seraient pas une question primordiale abordée dans leur prochain budget.

La présidente de l’AMC, la Dre Ann Collins, a déclaré que ce devrait pourtant être le cas, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19, et pas seulement parce que les libéraux ont promis de permettre à tous les Canadiens d’avoir accès à un médecin de famille.

Elle a ajouté que les personnes qui ont contracté le virus pourraient aussi ressentir des effets à long terme sur leur santé, qu’un médecin de famille pourrait traiter, en particulier pour les personnes présentant des symptômes prolongés connus sous le nom de COVID longue.

Il y a aussi ceux qui ont évité de voir un médecin par crainte d’attraper le coronavirus et qui, selon la Dre Collins, pourraient avoir des maladies non diagnostiquées qui rendraient leur traitement beaucoup plus coûteux plus tard.

«Le traitement de la COVID-19 aiguë est à l’avant-plan en ce moment, mais nous savons que ces problèmes d’accès aux soins primaires existaient bien avant la pandémie», a noté la Dre Collins, médecin de famille depuis plus de 30 ans.

«La COVID-19 n’a fait qu’exacerber cela.»

La COVID-19 a attiré l’attention sur le système de soins de santé du pays, forcé de gérer l’augmentation du nombre de cas, et a mis à rude épreuve les unités de soins intensifs.

Les premiers ministres font pression sur les libéraux fédéraux pour qu’ils augmentent les transferts en matière de santé aux provinces et ont affirmé à la fin du mois dernier qu’une augmentation ponctuelle du financement pour lutter contre la COVID-19 ne guérira pas les maux de l’ensemble du système.

Cette année, le gouvernement fédéral enverra environ 42 milliards $ aux provinces pour couvrir les coûts des systèmes de soins de santé en vertu d’un accord qui verra le montant augmenter d’au moins 3 % par année.

Les premiers ministres du pays disent que cette formule signifie que les transferts ne suivent pas le rythme des augmentations de coûts annuelles d’environ 5 %. Ils recherchent 28 milliards $ de plus cette année pour couvrir un peu plus du tiers des coûts nationaux, et environ 4 milliards $ par an par la suite.

Certains de ces coûts sont liés au vieillissement de la population; les plus âgés de la génération des baby-boomers auront 75 ans cette année.

La Dre Collins a déclaré que l’association médicale attendait également du gouvernement qu’il crée une prestation pour soins aux aînés, inspirée de l’Allocation canadienne pour enfants fondée sur le revenu, pour aider quiconque s’occupe d’une personne âgée à payer les dépenses nécessaires.