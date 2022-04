Le budget prévoit une aide militaire de 500 millions $ de plus à l’Ukraine

OTTAWA — La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a fait référence jeudi à d’horribles allégations de crimes de guerre russes alors que le gouvernement libéral fédéral promettait une aide militaire supplémentaire de 500 millions $ ainsi qu’une assistance financière accrue à l’Ukraine.

La nouvelle aide promise est contenue dans le dernier plan budgétaire fédéral du gouvernement libéral, qui brosse un sombre tableau de l’économie canadienne si la guerre en Ukraine se prolonge, incluant des prix du carburant encore plus élevés et des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.

S’exprimant à la Chambre des communes alors qu’elle présentait le plan budgétaire, Mme Freeland a noté que le Canada et ses alliés avaient imposé des sanctions sévères contre Moscou depuis que les premières troupes russes sont entrées en Ukraine le 24 février.

«Mais après avoir vu les gens mutilés de Boutcha, abattus alors qu’ils avaient les mains attachées derrière le dos, nous avons compris que ces mesures ne seraient pas suffisantes», a ajouté Mme Freeland en référence aux informations et aux images de civils ukrainiens torturés et tués par les troupes russes.

Mme Freeland a poursuivi en accusant le président russe Vladimir Poutine et «ses hommes de main» de crimes de guerre, et a averti que le Canada et les autres démocraties pourront être en sécurité «seulement lorsque le tyran russe et ses armées seront vaincus».

«Et nous comptons sur le courageux peuple de l’Ukraine pour y arriver», a-t-elle déclaré.

«Comme le combat des Ukrainiens est le nôtre — une lutte pour la démocratie — il est dans notre intérêt national de nous assurer de toute urgence qu’ils ont les missiles et l’argent dont ils ont besoin pour gagner cette guerre. Et c’est ce que le budget prévoit», a-t-elle ajouté.

À cette fin, le budget prévoit cette année 500 millions $ d’une aide militaire létale et non létale, qui s’ajoutent aux 90 millions $ d’armes antichars, de fusils de précision, de lunettes de vision nocturne, de gilets pare-balles et d’autres équipements militaires déjà fournis à l’Ukraine.

La nouvelle aide promise fait suite aux affirmations du premier ministre, Justin Trudeau, et de la ministre de la Défense, Anita Anand, au cours des dernières semaines selon lesquelles le Canada enverrait plus d’armes et d’autres formes d’aide à l’Ukraine.

Cependant, on ne sait pas comment l’aide sera acheminée. M. Trudeau et Mme Anand ont déclaré qu’ils envisageaient d’acheter des armes sur le marché libre, mais un groupe de législateurs ukrainiens a demandé la semaine dernière à Ottawa de fournir de l’argent directement à Kyiv à cette fin.

Le Canada offre également 1 milliard $ supplémentaire en prêts à Kyiv par l’entremise d’un compte spécial géré par le Fonds monétaire international pour aider le gouvernement ukrainien à surmonter les dommages économiques du conflit, qui a laissé des villes entières en ruines.

Par ailleurs, le plan budgétaire suggère que l’économie ukrainienne n’est pas la seule à avoir été touchée par l’invasion russe et que les bouleversements économiques au Canada pourraient s’aggraver si la guerre se prolonge.

En particulier, le budget prévoit que le prolongement du conflit entraînerait «une flambée des prix des produits de base, des perturbations prolongées des chaînes d’approvisionnement et un resserrement plus rapide de la politique monétaire». «Le résultat est une activité économique affaiblie et une inflation temporairement plus élevée», ajoute-t-il.