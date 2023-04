Le Bureau de l’écran autochtone craint pour son avenir

TORONTO — Le Bureau de l’écran autochtone, un organisme fédéral qui soutient la production et la formation des artistes des Premières Nations et inuits, estime que son avenir est en péril à la lecture du dernier budget.

Les dirigeants de l’organisme ont écrit récemment une «lettre de déception» au gouvernement fédéral, après que leur demande de financement accru et permanent a été exclue du budget fédéral le mois dernier.

Dans leur lettre adressée à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et à son collègue du Patrimoine, Pablo Rodriguez, le Bureau de l’écran autochtone rappelle que l’engagement triennal d’environ 13 millions $ par année se terminera le 31 mars 2024. Or, sans la garantie d’un financement supplémentaire et permanent, l’organisme estime qu’il «court un risque considérable».

Kerry Swanson, présidente et cheffe de la direction, explique que l’essentiel du financement du Bureau est assuré par le gouvernement fédéral. «Compte tenu des difficultés et de l’instabilité que cette approche du financement engendre, nous demandons au gouvernement de prendre une décision plus rapide afin que nous puissions continuer à nous concentrer sur notre mandat», soutient Mme Swanson.

Elle rappelle que le budget annuel du Bureau en 2021-2022 était d’un peu plus de 14 millions $, avec des frais d’administration de seulement 1,5 million $. Créé en 2017, le Bureau de l’écran autochtone, indépendant des pouvoirs publics, est dirigé par des Autochtones. Selon Mme Swanson, l’organisme a distribué 24,6 millions $ en deux ans à des créateurs et des projets autochtones.

Laura Scaffidi, attachée de presse de M. Rodriguez, a indiqué dans une déclaration que les Canadiens devraient pouvoir se reconnaître dans les récits au cinéma et à la télévision, peu importe la langue, l’ethnicité, l’âge ou l’origine des créateurs.

Mme Swanson répond dans un courriel que les dirigeants du Bureau croyaient que leur mission était prioritaire pour ce gouvernement.

La Presse Canadienne a tenté sans succès d’obtenir une réaction au cabinet de la ministre des Finances.