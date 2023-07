Le bureau du ministre Marco Mendicino avait été avisé du transfert de Paul Bernardo

OTTAWA — Service Correctionnel du Canada avait informé le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dès le début du mois de mars de la possibilité d’un transfert du tueur en série notoire Paul Bernardo dans un pénitencier fédéral à sécurité moyenne des Laurentides, au Québec.

Et le cabinet du ministre a de nouveau été informé à la fin mai, après la fixation d’une date pour le déménagement, selon ce qu’ont révélé des échanges de courriels communiqués à La Presse Canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Le ministre de la Sécurité publique et son personnel ont fait l’objet d’un examen minutieux au cours du mois dernier alors que de plus amples détails sont apparus sur le calendrier du transfert de pénitencier de l’assassin. Des questions ont également été soulevées à propos de qui savait quoi et quand.

L’opposition du Parti conservateur (PCC) exige la démission de M. Mendicino.

Paul Bernardo purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’enlèvement, la torture et le meurtre de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans, au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable lors de la mort en décembre 1990 de Tammy Homolka, 15 ans, la sœur cadette de son épouse d’alors, Karla Homolka.

Paul Bernardo a également admis avoir agressé sexuellement 14 autres femmes.

Karla Homolka avait plaidé coupable d’homicide involontaire et a été libérée en 2005 après avoir purgé une peine de 12 ans pour son rôle dans les crimes commis contre les deux adolescentes.

Le 2 juin dernier, des informations selon lesquelles Paul Bernardo avait été discrètement transféré trois jours plus tôt à l’établissement à sécurité moyenne La Macaza ont circulé. Il a d’abord été détenu au pénitencier de Kingston en Ontario, puis a passé environ une décennie à l’établissement de Millhaven, une prison à sécurité maximale située juste à l’extérieur de Kingston.

Le premier ministre Justin Trudeau a été informé du transfert le 29 mai, le jour où il a eu lieu, tandis que le ministre Mendicino a déclaré l’avoir découvert le lendemain.

Confirmation

Le ministre avait alors publié une déclaration sur Twitter décrivant la «décision indépendante» du Service correctionnel comme «choquante et incompréhensible». Il avait également déclaré qu’il prévoyait évoquer «le processus de décision de transfert» et s’attendait à ce que le Service correctionnel «adopte une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes» dans de tels cas.

Anne Kelly, la commissaire du Service correctionnel du Canada, avait contacté directement M. Mendicino pour lui faire savoir qu’elle avait vu sa publication sur Twitter dans lequel il exprimait son inquiétude face au déménagement et lui proposait d’organiser une réunion.

L’un des courriels diffusés à La Presse Canadienne montre que Mme Kelly elle-même a contacté Shawn Tupper et Tricia Geddes, respectivement sous-ministre et sous-ministre adjointe de la Sécurité publique, trois jours avant la date prévue du transfert.

«J’avais dit que je confirmerais le transfert avec vous. Cela aura lieu la semaine prochaine», a écrit Mme Kelly le 26 mai dans un courriel intitulé «Délinquant notoire».

Elle leur a dit que le ministère fédéral de la Sécurité publique, le bureau de M. Mendicino, le Bureau du Conseil privé et le bureau du premier ministre «avaient été informés» et que «nous avons des lignes médiatiques prêtes».

M. Tupper a répondu quelques minutes plus tard à Mme Kelly pour la remercier de la confirmation.

Rencontre demandée

Une porte-parole du bureau de M. Mendicino a confirmé qu’elle avait été interrogée pour la première fois sur le possible transfert de M. Bernardo par un membre du personnel du bureau de M. Trudeau, qui avait appris l’affaire par le Bureau du Conseil Privé.

Les documents montrent que Mme Kelly a écrit directement à M. Mendicino dans l’après-midi du dimanche 4 juin, deux jours après la première déclaration publique du ministre à ce sujet.

«Bonjour monsieur le ministre, j’ai vu votre tweet, a écrit Mme Kelly. Je reste disponible pour vous rencontrer.»

M. Mendicino a répondu dans les 10 minutes: «Oui, nous coordonnerons un appel.»

Le lendemain, M. Mendicino a déclaré aux journalistes qu’il avait parlé avec Mme Kelly et lui avait dit qu’il était «profondément préoccupé et … choqué par cette décision». Le service correctionnel a ensuite déclaré que la décision de reclasser et de transférer Paul Bernardo, qui avait été prise selon un ensemble de critères prévus par la loi, était en cours d’examen.

Les documents nouvellement publiés montrent ensuite que Mme Kelly a répondu à M. Tupper et Mme Geddes le 6 juin pour vérifier si le bureau de M. Mendicino avait été informé du transfert de M. Bernardo, car la greffière du Conseil privé lui avait posé la même question.

«Je comprends de mon personnel que quelqu’un au (service de la sécurité publique) a dit que (le ministre) n’avait pas été informé», a-t-elle écrit dans un courriel.

M. Mendicino a reconnu que son personnel avait commis une erreur en ne l’informant pas, mais a nié que cela ait été fait pour le garder intentionnellement dans l’ignorance.

Le ministre n’a pas révélé comment il n’avait pas été informé, mais a annoncé son intention de publier une directive indiquant qu’il devait être informé directement de ces transferts.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que Marco Mendicino devrait émettre une directive similaire pour garantir que les personnes reconnues coupables de meurtres multiples, comme Paul Bernardo, doivent purger toute leur peine dans une prison à sécurité maximale.

Le gouvernement libéral dit pour sa part qu’il doit faire attention à ne pas interférer avec l’indépendance du Service correctionnel, une position que partagent des experts en justice pénale et des avocats.

Le Service correctionnel du Canada n’a pas encore fourni de mise à jour sur son examen du transfert de Paul Bernardo.

Tim Danson, un avocat représentant les familles French et Mahaffy, a déclaré vouloir que la décision du transfert soit annulée, ajoutant qu’il est survenu autour de l’anniversaire de l’enlèvement et de la mort de Leslie Mahaffy.

La Presse canadienne a contacté le Service correctionnel, le Conseil privé et le bureau de M. Mendicino pour obtenir des commentaires sur les documents récemment publiés, mais n’a pas encore reçu de réponse.