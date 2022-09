Le cabinet libéral se prépare à la rentrée — et à l’arrivée d’un chef conservateur

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet amorcent mardi à Vancouver une retraite de trois jours pour se préparer à la rentrée parlementaire d’automne — et à l’arrivée en scène d’un nouveau chef conservateur.

Le gouvernement libéral clôt cette semaine ce qui aura été l’été le plus «normal» depuis le début de la pandémie.

Mais cet été relativement paisible a aussi apporté son lot de nouveaux problèmes et soulevé des questions sur les compétences de gestion du gouvernement fédéral, notamment sur les longues files d’attente dans les aéroports et la lourdeur dans la délivrance des passeports et visas. Le stratège libéral Tim Barber estime que le cabinet devra bien trouver un moyen de démontrer aux Canadiens sa compétence.

M. Barber croit aussi que le gouvernement ferait bien de se concentrer sur une réponse à toutes ces pénuries de main-d’œuvre au pays, étant donné que les postes vacants sont à l’origine de bon nombre des plus grands défis, tels que l’inflation et les fermetures temporaires de salles d’urgence.

Par ailleurs, les libéraux n’ont plus que quelques mois pour concrétiser ce qu’ils avaient promis aux néo-démocrates de Jagmeet Singh dans le cadre de leur «entente de soutien et de confiance»: on attend d’ici Noël un tout nouveau programme national de soins dentaires pour les plus démunis et de meilleures allocations de logement.

Les membres du cabinet libéral devraient également avoir cette semaine à Vancouver des conversations animées sur leurs propres besoins en matière de sécurité personnelle, face à une recrudescence des gestes d’intimidation en personne et des menaces en ligne que subissent certains et certaines ministres depuis quelques mois.