Le camion de poutine de Jagmeet Singh perd une roue avant son événement

MONTRÉAL — L’événement pré-débat de Jagmeet Singh ne s’est pas déroulé comme prévu jeudi matin, après que le camion de poutine personnalisé du chef du NPD eut perdu une roue alors qu’il circulait à Montréal.

Le NPD a été contraint de retarder l’événement de deux heures pour permettre au camion de cuisine de rue d’être remorqué après avoir heurté un nid-de-poule.

On a pu voir un mécanicien remplacer la roue et utiliser un marteau sur le côté du camion, qui est peint en orange et arbore le visage de M. Singh et les mots «Punjabi Poutine».

M. Singh répondra aux questions des journalistes et servira le plat classique québécois aux côtés des candidats locaux avant de participer au débat des chefs en français, en soirée.

M. Singh a déjà partagé sa recette de «poutine punjabi», qui comprend des patates douces en cubes, du fromage en grains et une sauce à base d’oignons, d’ail, de gingembre et de tomates.

Le chef du NPD a déjà effectué plusieurs visites de campagne au Québec, où il espère faire mieux que le siège unique que son parti a remporté dans la province en 2019.