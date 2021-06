Le Canada a atteint deux cibles importantes de sa campagne de vaccination

TORONTO — Le Canada a atteint deux des objectifs de vaccination que les responsables gouvernementaux avaient fixés pour assouplir des restrictions sanitaires imposées à cause de COVID-19.

Un site internet indépendant fondé par un étudiant de l’Université de la Saskatchewan, et qui suit les données fédérales et provinciales sur les vaccins, indique qu’un peu plus de 20% des Canadiens admissibles – ceux de 12 ans et plus – sont maintenant complètement vaccinés.

Et un peu plus de 75 % des Canadiens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La modélisation fédérale de ce printemps suggérait que si 75% des Canadiens de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose d’un vaccin, et 20% en avaient deux, les provinces pourraient commencer en toute sécurité à assouplir certaines mesures concernant les déplacements de la population sans submerger à nouveau les hôpitaux.

Le Québec n’a atteint qu’un de ces deux objectifs, mais s’approche du second. Selon les données de Santé Québec, publiées samedi, si environ 79 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient reçu une première dose de vaccin, le pourcentage de celles ayant obtenu une deuxième dose s’élève à environ 18 %.

L’analyse évoquait également que lorsque 75% des résidents admissibles sont entièrement vaccinés, les autorités de santé publique pourraient commencer à alléger les mesures touchant, entre autres, la distanciation physique et le port du masque.

Toutefois, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a mentionné que ces modèles n’incluaient pas la variante Delta hautement contagieuse, qui, selon elle, a augmenté de 66% au cours de la semaine dernière.

Le site Web «COVID-19 Tracker Canada» est géré par des bénévoles et utilise des données fédérales et provinciales quotidiennes.

Il a indiqué que plus de 31,7 millions de doses de vaccins COVID-19 approuvés avaient été administrées à travers le Canada en début d’après-midi de samedi.