Le Canada a dépassé les 10 000 morts, Trudeau prévient que l’hiver sera «plate»

OTTAWA — Plus de 10 000 Canadiens sont morts de la COVID-19.

Le seuil symbolique a été atteint mardi, en fin de journée, alors que l’Alberta rapportait deux autres décès dus au coronavirus et portait le triste bilan à 10 001.

Plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau disait que la situation était «plate», mais qu’il ne fallait pas perdre espoir.

«C’est plate, ce qu’on est en train de vivre maintenant. (…) Il n’y a pas personne qui voulait de cette pandémie, mais nous l’avons. Et de ne pas vouloir être dedans ne va pas la faire disparaître plus vite», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

En cette deuxième vague, on recense un plus grand nombre d’infections de la COVID-19, mais moins de décès.

Les plus grandes provinces canadiennes frôlent toujours les 1000 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Mardi, le Québec a rapporté 963 nouveaux cas et 19 décès; l’Ontario a rapporté 827 nouveaux cas et quatre décès.

La situation est loin d’être comparable au printemps dernier, où le Canada comptait plus de 100 décès par jour.

Il n’en reste pas moins que la pandémie a déjà contrecarré les plans de certains enfants canadiens qui espéraient passer l’Halloween cette semaine. Les festivités de Noël pourraient aussi être compromises dans moins de deux mois, selon M. Trudeau.

«On va probablement, dans plusieurs parties du pays, ne pas pouvoir se rassembler avec nos familles même si on fait vraiment attention dans les semaines à venir», a laissé tomber M. Trudeau, qui s’est empressé d’ajouter un «peut-être» plus timide à la fin de sa réponse.

«On va passer un hiver plate, désagréable à certains niveaux», a-t-il ajouté.

Au Québec, où les restrictions ont été prolongées de quatre semaines en zone rouge, on semblait plus optimiste.

«J’espère vraiment et je suis confiant que, dans 28 jours, nous allons être capables de ne peut-être pas avoir des gros partys pour Noël, mais que nous serons capables de voir nos familles», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, en anglais.

Même si les directives peuvent parfois sembler confuses ou contradictoires, M. Trudeau a enjoint les Canadiens à continuer de suivre les directives de santé publique locales.

«L’hiver s’en vient. La saison des grippes s’en vient. Ça ne va pas être facile», a-t-il dit, avant de tenter de se faire rassurant. «Mais on va passer à travers en prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres, en faisant notre part», a-t-il ajouté.

Aide au logement

Municipalités et provinces auront bientôt accès à un milliard de dollars pour construire des milliers de logements abordables et ainsi lutter contre l’itinérance.

La nouvelle Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permettra de concevoir de nouveaux immeubles locatifs modulaires ou encore de convertir ou de rénover des bâtiments abandonnés ou en mauvais état pour en faire des logements abordables.

Elle sera divisée en deux volets: le volet «grandes villes» et le volet «projets».

Sous le volet «grandes villes», 15 grandes villes canadiennes — où la demande est plus forte pour du logement abordable — se partageront 500 millions $. La ville de Toronto remporte la part du lion, avec 203,3 millions $. Montréal et Québec auront droit à 56,8 millions $ et 7,1 millions $, respectivement.

Les autres 500 millions $ iront aux autres municipalités, aux provinces et aux territoires, ainsi que pour les organisations sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones. Les demandes devront être présentées avant le 31 décembre 2020 et les projets devront être complétés dans les 12 mois suivant la signature d’une entente.

«L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans notre engagement à éliminer l’itinérance chronique au Canada — comme nous l’avons annoncé dans le discours du Trône — tout en créant de bons emplois dans les secteurs du logement et de la construction», s’est réjoui M. Trudeau.

La Fédération canadienne des municipalités estime avoir besoin de 12 000 unités de logements abordables à travers le pays pour pallier à la crise du logement. L’initiative lancée mardi permettra d’en construire le quart, soit 3000 unités, dans un court laps de temps.