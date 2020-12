Le Canada a dépassé les 500 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie

Le Canada a dépassé samedi les 500 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie au moment où la contagion ne montre aucun signe de ralentissement au pays.

En rapportant 252 nouveaux cas, la Saskatchewan a permis au Canada de franchir ce cap.

Plus tôt, l’Ontario et le Québec, deux des provinces les plus touchées par la crise, ont atteint des nouveaux sommets en rapportant plus de 2000 cas supplémentaires.

La province la plus populeuse a signalé 2357 nouveaux cas et 27 décès. Il s’agissait d’une cinquième hausse consécutive au-delà des 2000. Le gouvernement compte annoncer dès lundi de nouvelles mesures restrictives.

Au Québec, les autorités ont recensé 2038 nouveaux cas et 44 décès

Le Canada n’a mis que 15 jours pour dépasser les 100 000 derniers cas. Il s’agit de la progression la plus rapide de la pandémie depuis son apparition au pays au mois de mars.

Cela avait nécessité six moins pour atteindre les 100 000 cas. Quatre autres mois ont été nécessaires pour atteindre les 200 000. Moins d’un mois a suffi pour arriver à 300 000 et 18 jours pour atteindre 400 000.

La campagne de vaccination est officiellement en cours dans les 10 provinces, le Nouveau-Brunswick ayant lancé la sienne samedi.