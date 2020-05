Le Canada accorde 27 M$ de plus aux pays accueillant des réfugiés vénézuéliens

OTTAWA — Le Canada accorde 27 millions $ supplémentaires en soutien aux pays d’Amérique du Sud confrontés à la crise des réfugiés vénézuéliens.

Cette contribution est annoncée à l’occasion d’une conférence organisée mardi par l’Union européenne et l’Espagne pour alléger la pression sur des pays comme la Colombie, le Pérou et l’Équateur. Ces pays ont subi les impacts les plus grands de la deuxième crise de réfugiés en importance sur la planète.

Les systèmes de santé et d’éducation des pays voisins du Venezuela sont de plus en plus mis à rude épreuve. Ils absorbent cinq millions de réfugiés, tout en faisant face à la crise de la COVID-19.

La ministre colombienne des Affaires étrangères, Claudia Blum, a déclaré que son pays a accueilli de bonne foi 1,8 million de réfugiés vénézuéliens. Les réfugiés ont accès aux soins de santé, et les enfants peuvent fréquenter les écoles publiques.

Mme Blum a toutefois ajouté que la Colombie a besoin de plus d’argent pour faire face au nombre croissant de réfugiés, en plus du défi continuel de la crise de la COVID-19.