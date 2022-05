Le Canada accorde une aide de 229 millions $ pour les victimes de la guerre en Syrie

OTTAWA — Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a annoncé mardi que le Canada accordait une aide de 229 millions $ à la Syrie et aux pays voisins qui accueillent des réfugiés de cet État déchiré par la guerre.

Le programme d’aide comprend 169 millions $ en aide humanitaire, pour la nourriture, l’eau potable et les services d’hygiène et de santé, ainsi qu’un soutien aux femmes confrontées à la violence sexuelle et domestique.

Le Canada participe par ailleurs à une conférence internationale, à Bruxelles mardi, sur la recherche d’une solution politique durable au conflit en Syrie.

Le programme d’aide canadien aidera également le Liban, la Jordanie et l’Irak, où de nombreux réfugiés syriens ont fui le régime du président Bachar Al-Assad, soutenu par Moscou.

Une partie de l’aide canadienne permettra d’acheter des céréales pour la région, qui dépend généralement du blé ukrainien comme source alimentaire de base.

L’aide canadienne doit être acheminée par l’intermédiaire des Nations unies et des agences internationales, notamment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.